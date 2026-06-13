Borgerlighetens kris: tre misstag inför valet

Med tre månader kvar till valet är stämningen i svensk borgerlighet präglad av besvikelse och förvåning. Trots förbättrade förtroendesiffror och framgångar i sakfrågor har opinionsgapet till vänsterblocket ökat. Analysen pekar på tre egna misstag: för hårda reformer inom kriminalitet och migration, brist på framtidsvision, och en alltför nära relation med Sverigedemokraterna.

Besvikelse och förvåning - så kan man sammanfatta stämningsläget i svensk borgerlighet med tre månader kvar till valet. Visst, det har hela mandatperioden framstått som svårt för regeringen att bli omvald.

Partier som styr landet brukar tappa i väljarstöd, och högerns marginal var knapp när den vann för fyra år sedan. Men tron har hela tiden varit att opinionen ska jämnas ut närmare valet, när två regeringsalternativ ställs mot varandra. Allt fler tycker att det går bra för Sverige och att regeringen gör ett bra jobb. Fler svenskar betecknar sig som höger än som vänster.

Ulf Kristersson har närmat sig Magdalena Andersson i förtroendesiffror. Och i många viktiga sakfrågor anses Tidöpartierna ha bäst politik, påpekar den M-märkta opinionsanalytikern Per Rosencrantz. Ändå lyfter det inte. SCB:s stora majmätning visar att skillnaden mellan blocken är 12,6 procentenheter - dubbelt så mycket som 2010 då Fredrik Reinfeldt gjorde en rekordupphämtning under sommaren och vann valet.

Det finns externa orsaker till kräftgången. Trumps tullkrig och stängningen av Hormuzsundet har försenat den ekonomiska återhämtningen. Och nog ligger det något i att medierna varit dåliga på att belysa vad en rödgrön regering skulle innebära för Sverige. Men borgerligheten kan inte skylla på domaren för att man ligger under.

Det här är en kris man skapat alldeles på egen hand. Kriminalitet och migration var länge regeringens stora trumfkort. Där hade man ett starkt folkligt stöd för förändring och där har man också levererat. Gängskjutningarna har halverats och asylansökningarna minskat.

Men regeringen gick för långt i några laddade frågor. Sänkningen av straffbarhetsåldern är ett typexempel. Förslaget som utreddes var en sänkning till 14 år för grövre brott. Fast när Socialdemokraterna stödde den planen skyndade sig regeringen att förorda en sänkning med ytterligare ett år, till synes bara för att behålla konflikten med vänstern.

Det var dumt. 13-åringar i fängelse blev symbolen för en hård och kall höger. Reformen är impopulär bland väljarna. Att regeringen i veckan tvingades ändra sig under galgen lär inte ge några opinionsvinster. Tonårsutvisningarna bär på samma problem.

Det finns ett stort stöd för att minska invandringen, men att skicka ut skötsamma människor som redan har etablerat sig i landet är mindre populärt. Det gäller också dem som kom i kläm när spårbytet avvecklades. Det spelar ingen roll att utvisningarna tog fart redan under Socialdemokraternas tid och att regeringen snabbt tog fram en lösning. Bilden att högern har gått för långt är redan satt.

Regeringen borde vårdat sina reformer, haft bättre övergångsregler och kommunicerat åtstramningarna med större empati. År 2022 gick borgerligheten till val på att lösa svåra samhällsproblem. Det var ett mörkt men nödvändigt budskap. I takt med att skjutningar och migrationsproblem klingar av blir dock bristen på en framtidsoptimistisk politik mer uppenbar.

Borgerliga väljare tror på tillväxt, framsteg och individer. Men regeringen har inte gett några bra svar på frågan om hur Sverige kan vara ett bättre land om fem, tio år. I stället har väljarna fått en kanonad av tillfälligt sänkta skatter och billigare bussbiljetter. Ulf Kristersson skickade tidigt i mandatperioden ut en testballong om att minska på bilarnas plats i innerstäderna - klassisk högerpolitik i framgångsrika världsstäder som München och London.

Moderaterna var nog fel parti för det budskapet, den interna revolten var omedelbar och förslaget begravdes snabbt. Men Liberalerna hade med trovärdighet kunnat binda samman klimat, miljö och trevligare städer. När migrationen och kriminaliteten faller bland väljarnas prioriteringar växer också efterfrågan på politik på mer mjuka områden. Även där har regeringen saknat goda svar.

Välfärden har regeringen haft svårt att kommunicera kring. Klimatet har man nästan njutningsfullt spelat ned. Regeringen klev för nära Sverigedemokraterna. Inför förra valet var borgerlighetens relation till SD stram.

Budskapet var att man behövde komma överens med Jimmie Åkesson för att lösa svåra samhällsproblem. Den inställningen var acceptabel också för mittenväljare. Den här gången verkar Tidöpartierna i stället vilja skapa ett alliansen 2.0. Det är kramkalas, blågula laget och kafferep i Ulf Kristerssons kök.

Den attityden skrämmer SD-skeptiska väljare. Det gör det svårt att övertyga dem om att de andra partierna kan lägga band på SD:s värsta impulser. Högern borde ha sett problemet. Norska Fremskrittspartiet är ett betydligt mer salongsfähigt parti än SD.

Och det har redan suttit i regering. Ändå blev hotet om ett allt för stort inflytande för FrP ett av den norska vänsterns starkaste valbudskap. Jag tror fortfarande att det var nödvändigt att öppna för Sverigedemokraterna i regering. Givet Åkessons krav på ministerposter var Liberalernas mittemellan-position ohållbar.

Men närmandet gick för långt. Samarbetet framstår som varm kärlek snarare än ett resonemangsäktenskap. Sammanfattningsvis står borgerligheten inför en djup kris som kräver självrannsakan och en ny strategi för att vinna tillbaka väljarnas förtroende





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