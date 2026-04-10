Börsanalys: Iran-varning, Boliden-nedskrivning och Plejd-framgångar

Marknaden reagerar på geopolitiska spänningar och företagsspecifika nyheter. Varningar till Iran, nedskrivning i Boliden och framgångar för Plejd präglar dagens börs. Energimarknadsinspektionen inleder granskning av elnätsbolag. Samtidigt pågår en kamp om tillväxtbolagen.

Enligt inlägg på Truth Social varnar man Iran för att ta ut avgifter från oljetankers i Hormuzsundet och uppmanar landet att omedelbart upphöra med detta. Uttalandet ökar trycket på den bräckliga vapenvilan mellan länderna, som inleddes för mindre än två dagar sedan. Parallellt med de geopolitiska spänningarna präglades börs handeln av blandade signaler. Vid 09.21-tiden noterades OMXS30-indexet upp 0,31 procent till 3 088,93.

Utdelningsjusterat var indexet upp 0,33 procent, med aktier för cirka 1,4 miljarder kronor omsatta på Stockholmsbörsen. Bland de större industrisektorerna visade teknologisektorn bäst utveckling med en uppgång på 0,98 procent, medan energisektorn presterade svagast med ett tapp på 1,63 procent. Företagsspecifika nyheter bidrog också till att forma handelsdagen.\Boliden meddelade en nedskrivning för gruvan i Garpenberg på 700 miljoner kronor i resultatet för första kvartalet, på grund av skador efter ovanlig seismisk aktivitet i mars. Bolaget upprepar sin bedömning att den avbrutna produktionen kommer att påverka ebitda-resultatet negativt med 400 miljoner kronor under kvartalet. Bolidens aktie noterades ned 0,2 procent. Lundin Gold, å andra sidan, rapporterade ökad guldproduktion vid Fruta del Norte-gruvan i Ecuador under första kvartalet, med en produktion på 119 742 uns jämfört med 117 313 uns föregående år. Bolaget uppger sig vara på god väg att uppnå sin produktionsprognos för 2026. Lundin Gold-aktien steg 0,1 procent. Dessutom presenterade Plejd tydligt högre intäkter och ebitda i Q1, och meddelade att de inte kommer att flytta från Spotlight Stock Market till huvudlistan på Nasdaq Stockholm förrän 2027. Plejd-aktien rusade 12,4 procent. Engcon ökade 0,5 procent.\Utöver de finansiella rapporterna och marknadskommentarerna lyfts även andra händelser fram. Energimarknadsinspektionen inleder en granskning av fem elnätsbolag som infört effektavgifter, efter klagomål från kunder och osäkerhet kring hur avgifterna får tillämpas. USA:s president Donald Trump riktade skarp kritik mot Natoallierade under ett möte och överväger eventuella motåtgärder kopplade till bristande åtaganden. Kommentarer om börsens reaktioner och geopolitiska händelser synliggör olika perspektiv på marknadens utveckling. Samtidigt pågår en kamp mellan olika börsplatser, som NGM, Spotlight och Nasdaq, om tillväxtbolagen som vill noteras. New Wave-aktien pekar nedåt i år, trots att VD:n beskriver verksamheten som stabil, och uttrycker oro för framtiden. Hemautomationsbolaget Plejd redovisade ökad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period föregående år, vilket resulterade i en kursuppgång





Börs Iran Boliden Plejd Energimarknad

