Börsanalys: Kraftiga rörelser för Intrum och Silex Microsystems medan Riksbanken håller räntan

En omfattande genomgång av dagens händelser på Stockholmsbörsen, inklusive Riksbankens räntebeslut, dramatiska aktiefall för Intrum och en explosiv debut för Silex Microsystems.

Den finansiella marknaden präglas för närvarande av en hög grad av uppmärksamhet kring den geopolitiska utvecklingen i Mellanöstern. Efter en period av stigande fredsoptimism har detta haft en direkt och märkbar effekt på råvarupriserna, där Brentoljan uppvisade ett kraftigt fall under gårdagen och fortsatte sin nedåtgående trend även under dagens handel med en minskning på drygt 2 procent.

Samtidigt har fokus legat på centralbankernas agerande. Riksbanken valde under förmiddagen att lämna styrräntan oförändrad, vilket var i linje med marknadens förväntningar. Detta stod i kontrast till den norska centralbanken, som överraskade marknaden genom att höja sin styrränta. På Stockholmsbörsen reflekterades den allmänna osäkerheten i OMXS30-indexet, som vid 12.55-tiden stod med en nedgång på 0,36 procent till nivån 3 148,11.

Omsättningen på börsen uppgick till cirka 8,7 miljarder kronor, där energisektorn drog det tyngsta lasset med ett tapp på 2,3 procent. Inom indexets ramar såg vi dock blandade resultat; Boliden steg med 2,7 procent och SCA B gick upp med 0,5 procent, medan Saab B och Hexagon B backade med 2,6 och 1,8 procent respektive. Bland de enskilda bolagsnyheterna intar hygien- och hälsoföretaget Essity en central roll.

Vid sin kapitalmarknadsdag valde bolaget att upprepa sina finansiella mål, vilket inkluderar en årlig organisk försäljningstillväxt på över 3 procent samt en ebita-marginal som exklusive IAC ska överstiga 15 procent. Det mest uppmärksammade beslutet var dock initierandet av en strategisk översyn av den globala verksamheten inom Consumer Tissues. Enligt bolagets ledning kan denna översyn i förlängningen leda till en fullständig separation av verksamheten, även om ett definitivt beslut ännu inte har fattats.

Consumer Tissue är en betydande del av koncernen med en omsättning på 43,5 miljarder kronor under föregående år, vilket motsvarar hela 31 procent av Essitys totala nettoomsättning. Marknaden reagerade milt på nyheten och B-aktien steg med 0,5 procent. Samtidigt firades en spektakulär börsintroduktion för teknikbolaget Silex Microsystems på Nasdaq Stockholm. Nyemissionen blev kraftigt övertecknad och tillförde 14 000 nya aktieägare.

Trots en förutbestämd teckningskurs på 81 kronor sköt aktien i höjden under handelsdagen med ett intervall mellan 147 och 210 kronor, och landade i skrivande stund på 195 kronor, vilket innebär en ökning med hela 141 procent. Gruv- och industrisektorn uppvisade en varierad bild. Lundin Gold rapporterade ett rekordhögt fritt kassaflöde och nettoresultat för första kvartalet, vilket främst drevs av stabila operationer vid Fruta del Norte-gruvan och gynnsamma guldpriser.

Detta ledde till att bolaget höjde sin kvartalsutdelning till 1,21 dollar per aktie, vilket fick aktien att stiga med 5,9 procent. Branschkollegan Lundin Mining såg också en aktieuppgång på 5,9 procent, trots att det justerade ebitda-resultatet landade något under analytikernas förväntningar. Byggjätten Skanska hade däremot en tuffare start på året med en omsättning och ett rörelseresultat för första kvartalet 2026 som missade konsensus, vilket resulterade i ett kursfall på 1,6 procent.

Stora Enso lyckades däremot överträffa förväntningarna med ett justerat rörelseresultat som var klart högre än väntat, vilket gav aktien en skjuts uppåt med 1,7 procent. Inom kommunikationstjänster redovisade Sinch en rapport som var bättre än förväntat både vad gäller intäkter och resultat, men nyheten om att vd Laurinda Pang avser att lämna sin post dämpade entusiasmen och aktien backade 0,5 procent. Slutligen såg vi betydande rörelser i finans- och fastighetssektorn.

Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisade ett ökat förvaltningsresultat till 408 miljoner kronor, men aktien föll ändå med 1,7 procent. Den mest dramatiska utvecklingen skedde hos kredithanteringsbolaget Intrum. Trots ett justerat rörelseresultat som var bättre än väntat, meddelade bolaget att man tar in 7,5 miljarder kronor i nytt kapital genom en kombination av en riktad nyemission och en företrädesemission. Marknaden reagerade starkt negativt på utspädningen, vilket ledde till att aktien rasade med över 20 procent.

Fiberbolaget Hexatronic genomförde också en riktad nyemission som efter att ha blivit övertecknad landade på 600 miljoner kronor, vilket fick aktien att sjunka 2,5 procent. På den positiva sidan meddelade Micro Systemation ambitiösa finansiella mål för 2030, med en siktad omsättning på 1 miljard kronor och ett ebita på minst 200 miljoner, vilket skickade aktien upp med 8,6 procent.

Avslutningsvis noterades att Balco inleder sökandet efter en ny koncernchef efter Camilla Ekdahls avgång, medan analytiker från Citigroup sänkte Telia till neutral och HC Wainwright inledde bevakning av Sobi med en köprekommendation





