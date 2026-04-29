Börsen backar – it-problem i Sörmland och flygkrasch i Australien

Stockholmsbörsen fortsätter att falla, samtidigt som Region Sörmland kämpar med it-problem och en flygkrasch inträffat i Australien. Dessutom rapporteras om politiska spänningar i USA och falska sedlar i Skåne.

Börsen upplevde en nedgång vid elvatiden, med ett fall på 0,4 procent. Handeln präglades av kvartalsrapporter och aktier som handlades utan utdelningsrätt. Detta är den sjunde handelsdagen i rad med minusresultat.

Nedgången i Stockholm är bred, där 24 av 30 aktier i OMXS30-indexet sjönk i värde. Sedan den 20 april har det breda OMXS-indexet fallit med över 5 procent, men ligger fortfarande på en vinst på 1,4 procent sedan årsskiftet. Rapporterande företag som Swedbank och SEB visade svaga resultat, medan Volvo Cars, som också publicerat sin rapport, backade med 1,3 procent. Flera viktiga aktier handlades utan rätt till utdelning, vilket bidrog till nedgången.

Samtidigt pågår en polisövning i de norra delarna av skärgården, där helikopter används och smällar kan förekomma. Region Sörmland drabbades av omfattande it-problem, vilket ledde till att flera system låg nere och regionen gick upp i stabsläge. Detta påverkade både intranätet och regionens webbplats, vilket försvårade kontakten med vården. I Australien inträffade en tragisk flygkrasch där ett mindre flygplan kraschade in i en hangar, vilket resulterade i dödsfall för piloten och passageraren.

En brand bröt ut på platsen och flera personer skadades. I Göteborg kolliderade en buss och en spårvagn, vilket ledde till att spårvagnen spårade ur och trafiken stördes. USA står inför att förlora sin andra ambassadör i Ukraina inom ett år, då den nuvarande ambassadören Julie Davis kommer att avgå på grund av oenigheter med Donald Trump. Hon är frustrerad över Trumps bristande stöd till Kiev.

I Katrineholm misstänks två grannar för försök till grov misshandel efter att ha använt laserpekare mot varandra. Journalsystemet Cosmic har pekats ut som en bidragande faktor i sju dödsfall relaterade till vårdens avvikelserapporter under de senaste två och ett halvt åren. Polisen varnar för falska 500-lappar som upptäckts vid flera tillfällen i Skåne, ofta i samband med försäljning på digitala marknadsplatser.

Slutligen har den tidigare FBI-chefen James Comey åtalats av Donald Trumps administration för att ha publicerat en bild på snäckor, vilket han själv avfärdar som ett politiskt motiverat åtal





