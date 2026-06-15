Börsen stänger på torsdagseftermiddagen med en uppgång på 0,67 procent, trots att den cykliska sektorn råvaror mattades av under dagen. Energisektorn gick dock mot strömmen i spåren av lägre oljepriser. Infranätbolaget Netel och anläggningsbolaget Infrea har kommit överens om att genomföra ett samgående, där Netel kommer att absorbera Infrea.

Börsen stängde på torsdagseftermiddagen med en uppgång på 0, 67 procent , trots att den cykliska sektorn råvaror mattades av under dagen. Energisektorn gick dock mot strömmen i spåren av lägre oljepriser.

Infranätbolaget Netel och anläggningsbolaget Infrea har kommit överens om att genomföra ett samgående, där Netel kommer att absorbera Infrea. Fusionen kommer att genomföras genom att fyra aktier i Infrea ger sjutton nya aktier i Netel. Netel genomför en företrädesemission på upp till 202 miljoner kronor i samband med fusionen. Netels aktie sjönk 3,5 procent medan Infrea steg 3,8 procent.

Verkstadsbolaget Sandvik erhöll en större order om 350 miljoner kronor från den australiska gruventreprenören Barminco till guldprojektet Bellevue Gold i Western Australia. Aktien steg 2,6 procent. Byggbolaget Skanska var upp 1,5 procent efter att ha fått en order för byggnationen av det nya Centralsjukhuset i Karlstad, värt 4,4 miljarder kronor. Läkemedelsbolaget Astra Zeneca har fått amerikanskt godkännande för Truqap i kombination med abirateron och prednison för behandling av vuxna patienter med PTEN-deficient metastaserad hormonkänslig prostatacancer.

Det är den första och enda riktade behandlingen för patientgruppen i USA. Aktien var ner 1,5 procent. Teknikbolaget Mycronic har erhållit en order på en SLX-maskritare från en ny kund i Europa, värt mellan 6 och 8 miljoner dollar. Aktien ökade 9,2 procent.

Forskningsbolaget Synact Pharma meddelar att fas 2-studien Advance med läkemedelskandidaten resomelagon vid reumatoid artrit inte uppnådde statistisk signifikans för det primära effektmåttet, förändring i sjukdomsaktivitet mätt med DAS28-CRP efter 12 veckors behandling. Aktien straffades med ett kursfall på 16,6 procent. Martin Åberg, vice vd och chef för affärsområdet datacenter i fiberkommunikationsbolaget Hexatronic, har beslutat att avgå för att i framtiden fokusera på sina privata investeringar. Han kvarstår i sin roll tills en efterträdare har utsetts.

Aktien steg 1,7 procent. Fordonssäkerhetsbolaget Autolivs styrelseordförande Jan Carlsson har sålt 19 607 aktier till en genomsnittlig kurs på 130,001 dollar per aktie, motsvarande knappt 24 miljoner kronor. Aktien föll 1,4 procent. Lightning Group har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i belysningsbolaget Aura Light, vilket omsatte i fjol 280 miljoner kronor med en rörelseförlust på 17 miljoner kronor.

Affären fick ett mycket positivt mottagande, aktien avancerade 119 procent. Telias nedgång förklaras av att Berenberg sänkt sin rekommendation till sälj, från tidigare behåll. Riktkursen höjdes från 31 till 40 kronor. Brittiska Rolls-Royce får uppdraget att leverera tre reaktorer till Ringhals, med en teknik som ännu inte finns i drift.

Medan Telia och Tele2 rusat på börsen senaste året har norska Telenor haltat, trots lovande försäljningar av den komplexa Asiendelen av Telenors verksamhet. IT-konsulten CAG har stor exponering mot försvarsindustrin, som står för cirka 40% av koncernens intäkter. Under våren har CAG gjort sitt första stora affär i försvarsindustrin och har nu en position som är 25% större än tidigare.

Den finska handelskoncernen Kesko planerar förvärva VVS-grossisten Dahls verksamhet i Sverige, Norge och Danmark, i en affär värd 13 miljarder kronor





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