Börsen stiger - fredsavtal i sikte

Efter diverse utspel från både USA och Iran kvarstår tron om att ett fredsavtal kan vara nära förestående. I USA är dock fokuset delat med historiens största börsnotering. Vid stängningen var OMXS30-indexet upp 1,60 procent till 3 113,57.

Efter diverse utspel från både USA och Iran kvarstår tron om att ett fredsavtal kan vara nära förestående. I USA är dock fokuset delat med historiens största börsnotering.

Vid stängningen var OMXS30-indexet upp 1,60 procent till 3 113,57. Aktier för cirka 26,2 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. Bäst utveckling bland börsens större industrisektorer hade telekom med en uppgång på 2,6 procent. I andra vågskålen låg energi i botten med minus 3,8 procent.

Nyintroduktionen Tången Industrikapitals aktie går starkt i fredagens premiärhandel. Erbjudandet övertecknades flera gånger och bolaget får 4 000 nya aktieägare. Aktien klättrade med 11,9 procent jämfört med teckningskursen på 67 kronor. Konsumentproduktbolaget Duni varnade för att det operativa resultatet i andra kvartalet väntas bli lägre än marknadens förväntningar till följd av omfattande logistikstörningar, kopplat till ett nytt logistikcenter i Tyskland.

Den negativa resultateffekten bedöms uppgå till 50-70 miljoner kronor i kvartalet. Aktien föll 5,6 procent. Substansvärde ökade med 7,8 procent i tredje kvartalet. Det är betydligt bättre än jämförelseindex som steg med 2,9 procent.

VD ser allt fler tecken på att förutsättningarna för svenska små och medelstora bolag gradvis förbättras. B-aktien var upp 3,1 procent. I en affär värd omkring 600 miljoner dollar har Processen befinner sig dock i ett tidigt skede och det finns ingen garanti för att en transaktion genomförs. Det uppger källor för Wall Street Journal.

Aktien var upp 2,2 procent. Föll 0,3 procent efter att ha fått ett viktigt patent för resomelagon i USA och säkrat exklusivitet fram tills år 2044. Har lämnat in en ansökan om statligt stöd för att utveckla ny kärnkraft i Sverige. Ansökan överlämnades på fredagen till finansmarknadsminister på Finansdepartementet i Stockholm.

Ansökan omfattar upp till 1 400 megawatt ny fossilfri planerbar elproduktion och är Sveriges första privata SMR-ansökan på gigawattnivå inom ramen för det statliga finansieringssystemet. Aktien ökade 2,8 procent. En kanadensisk leverantör av system för flygburen hyperspektral och termisk avbildning. Förvärvet tillför en omsättning på 13 miljoner euro.

Aktien steg 0,4 procent. Som sänks till neutral från köp. Neobo steg 3 procent och Nivika steg 0,3 procent. Wallenstam var upp 1,5 procent, trots den sänkta rekommendationen.

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Paretto internmäklade klockan 15.30 en aktiepost om 500 000 aktier i foodservice-bolaget Nordrest till kursen 255 kronor. Bakom försäljningen står VD Thomas. Vattenkraften ger nära hälften av svensk el och håller nätet stabilt. Nu pressas de småskaliga ägarna av den största miljöprövningen i modern tid.

Fondjätten Blackrock har för andra kvartalet i rad begränsat uttag från sin privata kreditfond HLEND efter att investerare begärt att lösa in. NGEx är Lundins prospekteringsbolag i Vicuña-distriktet på gränsen mellan Argentina och Chile. Bolaget har bjudit på ett antal enorma framgångar, som fyndigheten Avensia har haft flera tuffa tillväxtår bakom sig, men lönsamheten har förbättrats och balansräkningen är stark. Efter kursfallet ser värderingen mer attraktiv





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