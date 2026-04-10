Börsen stiger på fredagen – Optimism kring fredssamtal och bolagsrapporter präglar handeln

Stockholmsbörsen visade en positiv utveckling under fredagen, drivet av förhoppningar om fredsavtal och starka bolagsrapporter. Flera bolag presenterade resultat som påverkade aktiekurserna, medan geopolitiska händelser också spelade en roll på marknaden.

Sentimentet på börsen fick ett lyft under fredagen, understödd av förhoppningar om framsteg i fredsförhandlingarna mellan Ukraina och Ryssland. Samtidigt följde marknaden noga den sköra vapenvilan mellan USA och Iran, med förväntningar om kommande fredssamtal under helgen. Oljepriset, representerat av Brent, visade en försiktig uppgång. Vid stängningen av börsen noterades OMXS30-indexet upp 0,99% och landade på 3 109,90. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till cirka 24,0 miljarder kronor.

Råvarusektorn utmärkte sig positivt bland de större industrisektorerna med en ökning på 1,7%, medan energisektorn visade en nedgång på 2,2%. Flera bolagsrapporter och företagsnyheter präglade handelsdagen, vilket bidrog till den blandade bilden på marknaden. Aktieanalytiker följde noga utvecklingen och justerade sina rekommendationer baserat på de senaste rapporterna och marknadsförutsättningarna.\En av dagens stora nyheter var att rapporterade en nedskrivning för gruvan i Garpenberg om 700 miljoner kronor, vilket kommer att påverka resultatet för första kvartalet negativt. Nedskrivningen är ett resultat av skador efter ovanlig seismisk aktivitet i mars. Dessutom upprepade sin bedömning att den avbrutna produktionen kommer att ha en negativ inverkan på ebitda-resultatet med 400 miljoner kronor under kvartalet. Aktien reagerade positivt på nyheten och steg med 2,1%. Vidare ökade sin guldproduktion vid Fruta del Norte-gruvan i Ecuador under första kvartalet, med en produktion på 119 742 uns, en ökning jämfört med 117 313 uns samma kvartal föregående år. Bolaget uttryckte optimism och uppgav att man är på god väg att nå sin produktionsprognos för 2026 på 475 000–525 000 uns. Aktien belönades med en uppgång på 3,8%. presenterade starka intäkter och ebitda-resultat för första kvartalet. Bolaget meddelade också att en flytt från Spotlight Stock Market till Nasdaq Stockholms huvudlista inte kommer att ske förrän 2027. Aktien rusade med över 13%. Samtidigt meddelade att vd Krister Blomgren lämnar sin post efter 15 år, och styrelsen har utsett grundaren Stig Engström till ny vd. Aktiens reaktion var negativ, med ett fall på 1,6%.\Utöver de enskilda bolagsrapporterna och nyheterna präglades handelsdagen av flera andra faktorer. Medicinteknikbolaget OssDsign meddelade att försäljningen sjönk under första kvartalet jämfört med samma period föregående år, vilket ledde till ett kraftigt kursfall. Afv:s analysredaktion har under veckan granskat flera bolag, inklusive Lucara, Pricer, Novus och Lagercrantz. Diamantbolaget Lucara har visat en stark kursutveckling hittills i år. Hemautomationsbolaget Plejd levererade en stark delårsrapport som visade en omsättningsökning på 40% under första kvartalet. Plejd fortsätter att imponera med sin tillväxt, där den norska marknaden utvecklas särskilt starkt. Betsson-aktien hade knappt återhämtat sig från tidigare resultat när en vinstvarning publicerades, vilket indikerar fortsatta utmaningar. Dessutom närmar sig EU och USA ett avtal om att samordna produktion och säkra tillgången på kritiska mineraler för att minska beroendet av andra länder. Det breda spektrumet av nyheter och händelser återspeglade den dynamiska och komplexa naturen på dagens aktiemarknad. Kommentarsfunktionen tillhandahålls i samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB, och Afv ansvarar inte för innehållet i kommentarerna





