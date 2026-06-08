Börsens AI-återhämtning, skelettfynd i Hagfors och Norges historiska hockey triumf

Den här veckans nyheter omfattar en återkomsten för AI-tunga aktier på New Yorkbörsen, ett obehagligt skelettfynd i Hagfors som inte löser ett 26 år gammalt försvinnande, och Norges första VM-brons i ishockey som leder till en turné med troféen. Dessutom regeringens nya förslag efter äldrevårdsövergreppen, den iranske filmskaparen Jafar Panahis nya fängelsestraff, en stor el.lastbilsaffär mellan Scania och Wibax, de svåra förhandlingarna kring KU-betänkandet, börsens reaktion på Trumps utspel om mellanöstern samt ett avslag att tidsbestämma livstidsstraffet för Anders Eklund.

Efter en deppig fredag gör nyväckt tro på AI-bolag - och oljepriser som viker ner igen efter en första galopp - att New York- börs en öppnar veckan muntert.

Efter fem minuters handel har Dow Jones industriindex stigit 0,4 procent, breda S&P 500-index 0,7 och tekniktunga Nasdaqs kompositindex 1,1 procent. Då var det AI-kopplade bolag som tog stryk. Nu är det dessa som studsar tillbaka på bred front. Chipbolagen Micron Technology och Marvell Technology stiger 8,7 respektive 9,2 procent.

I maj hittades en skelettdel i Hagfors kommun i Värmland som lämnades in till polisens Kalla fall-grupp. Förhoppningen var att det skulle kunna ge svar på fallet med en kvinna som försvann från sitt hem i Hagfors för 26 år sedan. Ett preliminärt svar från Rättsmedicinalverkets visar dock att den mänskliga kvarlevan inte tillhörde den försvunna kvinnan. I stället tyder allt på att skelettdelen kommer från en människa som var äldre och inte hade skandinaviskt ursprung, skriver polisen.

Scania ska leverera 105 eldrivna lastbilar till det svenska kemikalieföretaget Wibax. Enligt Scania är avtalet det största hittills i sitt slag i EU. Avtalet mellan Wibax - som har sitt säte i Piteå - och Scania löper över de kommande fem åren. Det berör Wibax verksamhet i Sverige och Finland.

Scania skriver i ett pressmeddelande att det är det största enskilda köpet av ellastbilar för bulktransporter i EU. Norges bronstrofé ska ut på turné. Nu ska VM-trofén ut på turné, ja den i brons. För när Norge nu tagit sin allra första VM-medalj i ishockey ska det firas som om det vore en Stanley Cup-titel.

Norges ishockeyförbundet meddelar att hjältarna, som slog Kanada i bronsmatchen, tillsammans med bronstrofén ska besöka en rad ishockeyklubbar och orter i sommar. Detta för att firandet också ska nå klubbar och lokalsamhällen som bidragit till spelarnas utveckling. Det liknar upplägget i Stanley Cup där alla spelare i det vinnande ishockeylaget får låna med sig pokalen till sitt hemland och hemort för att fira.

Efter övergreppen inom äldrevården tillsätter regeringen en utredning som ska ta fram förslag som stärker tryggheten, erfar DN. Regeringen vill bland annat att äldre ska kunna välja kön på personalen och att brukare ska kunna välja bort vårdare som de inte känner sig trygga med. Därtill föreslås en särskild stödlinje dit äldre kan ringa.

"Med stor närvaro och medmänsklighet skildrar reportagen människors liv nära frontlinjen i Ukraina. Genom äldre som bär med sig minnen av tidigare kriser, familjer som lever med akutväskan nära till hands och människor vars vardag präglas av ständig beredskap, synliggörs krigets långsamma och ofta osynliga konsekvenser.

" Därmed står Panahi inför ännu ett fängelsestraff och ett reseförbud efter att en iransk domstol fastställt sin dom som finner honom skyldig till "propaganda mot regimen". Domstolen fastställde alltså ett tidigare beslut, fattat i Panahis frånvaro då han reste utanför Iran med sin Guldpalmsvinnande och Oscarsnominerade film "Det var bara en olycka". Panahi, vars filmer är förbjudna i Iran, har nu 20 dagar på sig att överklaga beslutet, skriver Hollywood Reporter.

Panahi har tidigare avtjänat ett fängelsestraff i det ökända Evin-fängelset i Teheran efter att även då ha dömts för propaganda mot regimen. KU har redan skjutit upp sitt betänkande en gång och under tisdagen ska slutdokumentet presenteras. Anledningen är att partierna inte kommer överens om slutsatserna i granskningen. KU har under våren granskat en rad ministrar i olika ärenden, bland annat har statsminister Ulf Kristersson (M) förhörts om turerna kring den tidigare nationelle.

Stockholmsbörsens fall mattas av efter USA:s president Donald Trumps uppmaning till Israel och Iran om eldupphör. Efter utspelet meddelade iranska regimtrogna medier att en order gått ut att inte anfalla mer, om även Israel slutar bomba. Samtidigt som börsen återhämtar sig något efter utspelen avtar uppgången i oljepriset. Ett fat Nordsjöolja kostar 94 dollar, jämfört med drygt 97 dollar tidigare under morgonen.

Anders Eklund, som avtjänar ett livstidsstraff för morden på Engla Höglund och Pernilla Hellgren, får inte sitt straff tidsbestämt. Det beslutar Örebro tingsrätt, skriver Det finns fortsatt en "konkret och beaktansvärd risk" för att han återfaller i allvarlig brottslighet, skriver domstolen i sitt beslut enligt SVT





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