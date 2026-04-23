Börserna i Asien blandade – Sydkorea går mot strömmen

Sydkoreanska Kospi stiger medan andra asiatiska index faller. Avtal om migration mellan Frankrike och Storbritannien. Warhol-målning såld för miljoner. Säpo höjer beredskapen inför valet.

Asiatiska börser visar en blandad bild under torsdagens inledande handel. Sydkorea nska Kospi sticker ut genom att gå mot strömmen och stiga 0,9 procent, drivet av en uppgång i tekniksektorn.

Detta sker samtidigt som andra stora index i regionen backar. Shenzhen-indexet och Hongkongbaserade Hang Seng faller båda med 1,0 procent, medan Shanghai sjunker 0,4 procent. Tidigare under dagen nådde Nikkei 225 i Japan rekordnivåer över 60 000 punkter, men vände sedan nedåt och tappade 1,1 procent vid lunchtid. Topix följde efter med en nedgång på 1,2 procent.

Utöver börsutvecklingen har Frankrike och Storbritannien nått en överenskommelse om ett treårigt avtal för att förhindra att papperslösa migranter korsar Engelska kanalen. Frankrike lovar ökad polisnärvaro längs kusten, och Storbritannien bidrar med drygt 8,2 miljarder kronor. Antalet migranter som försöker ta sig till Storbritannien med båt har ökat markant de senaste åren, med över 41 000 anlända förra året. I Sverige har bombskyddet undersökt ett misstänkt farligt föremål på Ribersborgs strand i Malmö, efter ett larm under onsdagskvällen.

En målning av Andy Warhol med en svensk koppling har sålts för 16,775 miljoner kronor på en Bukowskis-auktion. Målningen, ”Scandinavian Beauty II”, skapades efter en spontan fotosession med en svensk fotomodell 1976 och en kväll i Stockholms nattliv. Ett systerverk såldes tidigare för 12,1 miljoner kronor. På den amerikanska börsen steg indexen efter att president Trump förlängt vapenvilan i kriget mot Iran, trots stigande oljepriser.

Björklöven har återvänt till högsta serien i svensk hockey efter att ha vunnit mot Hudiksvall med 4-1 i matcher. Regionerna kommer nu att få tydligare riktlinjer för ersättning av digital vård, och endast kvalificerad sjukvård kommer att vara ersättningsberättigad. Säpo ser ett ökat hot från ensamagerande individer inför höstens val, och EU-länderna har enats om ett inträdesavtal med Montenegro, ett steg mot medlemskap





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Asien Börser Sydkorea Migration Frankrike Storbritannien Andy Warhol Konst Säpo Val Montenegro EU

United States Latest News, United States Headlines

