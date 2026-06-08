Börsras efter AI-hopp och oljeoptimism - S&P 500 och Nasdaq stiger

New York-börsen öppnade veckan på en positivare not efter en svårare fredag. Huvuddrag var ny¤v¤ckt förtroende för AI-bolag och vikande oljepriser. Dow Jones föll 0,2 procent medan S&P 500 steg 0,3 procent och Nasdaq Composite-indexet kravade 0,9 procent. Chipaktierna Micron och Marrell var viktiga vinnare. Globala marknader avspändes efter Trumps manat mellan Israel och Iran.

Under måndagens börs handling på New York Stock Exchange blev det enstadigt uppgående marknad efter en svårare fredag. De tre huvudsakliga indexen visade olika styrka, där Dow Jones föll 0,2 procent medan S&P 500 steg 0,3 procent och Nasdaq Composite-indexet kravade 0,9 procent.

Teknik- och AI-relaterade aktier visade särskilt starka pek, inspirerade av ny¤v¤ckt förtroende för AI-bolag. Micron Technology och Marvell Technology, båda betydande aktörer inom chipindustrin, steg markant med 9,9 respektive 9,6 procent. Tillgångarna på råvarumarknaden visade också förändringar, med vikande oljepriser som bidrog till en mer positiv stämning på börsen. Globala marknader reagerade också på politiska händelser, särskilt efter att USA:s president Donald Trump haft en manat till Israel och Iran om eldupphör.

Detta medförde en viss avspänning i geopolitiska spänningar som tidigare påverkat oljemarknaden. Börser runt om i världen, som i fredags hade presterat svårt, kunde nu knappa tillbaka några av förlusterna. Inom ishockey meddelade det internationella ishockeyförbundet (IIHF) gruppindelningen för nästa års VM. Sverige, som i år slogs ut av Schweiz i kvartsfinal, hamnar i grupp A tillsammans med Finland, Tyskland, Schweiz, Lettland, Österrike, Slovenien och Ukraina.

Det innebär att Tre Kronor kommer att möta båda årets finalister Finland och Schweiz redan i gruppspel. I Peru fortsätter presidentvalet att vara oerhört spänt. Efter att 18 miljoner röster räknats är läget extremt jämnt mellan vänsterkandidaten Roberto Sánchez och högerpopulistiske Keiko Fujimori. När 94 procent av rösterna räknats på måndagskvällen hade Sánchez en knapp ledning med mindre än 3 000 röster.

Valet är Sánchezs tredje försök medan Fujimori gör sitt fjärde försök att bli president. Båda kandidaterna har varit involverade i kontroverser; Sánchez anklagas för fusk med partibidrag och riskerar att ställas inför rätta, medan Fujimori är dotter till den avsatte och fängelsedömde presidenten Alberto Fujimori. I Malmö hittades en man död inomhus i Nydala under måndagsförmiddagen. Polisen behandlar fallet som mord och har gripit en person som kommer att förhöras.

Enligt polisens presstalesperson Patric Fors är det fortfarande oklart om det överhuvudtaget är ett brott. På kvällen inträffade en annan incident i Stockholms skärgård, där en kapten på en skärgårdsbåt rapporterade att en eller flera personer riktade ett vapenliknande föremål mot båten vid Bergs brygga på Möja. Kaptenen valde att avstå från att släppa av passagerare under nästa tur.

Stockholmspolisien är på plats för att undersöka händelsen och letar efter personer som matchar ett ganska vagt signalement. inom fotbollssvängen Nederländernas backstjärna Jurriën Timber från Arsenal missar kommande VM på grund av en ljumskskada. Timber har haft ett skadefyllt vår men var återkom i Champions League-finalen. Med bara par timmar kvar till Nederländernas första VM-match mot Uzbekistan i New York meddelades att Timber tvingas lämna truppen. Han ersätts av Lutsharel Geertruida från Sunderland.

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har åtalat tre män för marknadsmanipulation: en styrelseordförande i ett börsnoterat företag, en före detta vd i ett finansbolag och en aktiemäklare. Åtalet gäller en miljonaffär med aktier genomförd i mars 2024. Även om villkoren var uppgjorda i förväg anses transaktionen ha genomförts i kontinuerlig handel, vilket karakteriseras som marknadsmanipulation. Styrelseordföranden och den före detta vd:n åtalas för marknadsmanipulation medan mäklaren är misstänkt för medhjälp till samma brott.

I Mellanöstern räddade omanska myndigheter med hjälp av en helikopter 24 indiska sjömän från en brinnande oljetanker utanför Omans kust. Enligt Indiens sjömansfack och USA:s Centcom blev fartyget träffat av en robot, och ett amerikanskt stridsflygplan beskjöt sedan fartyget för att stoppa elden. Fartyget, tidigare känt under namnet Arihant, är belagt med sanktioner av USA på grund av påstådda kopplingar till Iran.

USA blockeras iranska hamnar och har under den pågående vapenvilan med Iran tidigare både beskjutit och omdirigerat handelsfartyg i området





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