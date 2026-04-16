Börsrekord i Asien och USA, explosion i Haninge, kaos i Champions League och ny Ikea-produkt

Asiatiska och amerikanska börser slog nya rekord under torsdagen, samtidigt som en explosion inträffade i Haninge. I Champions League blev det dramatiska vändningar och svenska Ikea lanserar en ny oväntad produkt.

Den japanska börs en fortsätter att imponera. Nikkei 225-indexet nådde under torsdagshandeln en historisk toppnivå och vid lunchstängningen visade indexet en uppgång på 2,4 procent, enligt rapporter från CNBC. Det bredare Topix-indexet följde efter med en uppgång på 1,3 procent. Den positiva trenden sträckte sig även till andra delar av Asien; Sydkoreanska Kospi ökade med 2,1 procent, och det Hongkongbaserade Hang Seng-indexet klättrade 1,1 procent.

Dessa rekordnoteringar sker trots pågående geopolitiska spänningar, bland annat kopplade till kriget i Iran, vilket tidigare skapat oro för globala ekonomiska effekter. Samtidigt som börserna nådde nya höjder, inträffade en allvarlig händelse i Haninge söder om Stockholm. En explosion skedde vid en villa, vilket resulterade i att fönsterrutor på huset krossades. Lyckligtvis rapporteras inga personskador i nuläget. Polisen bekräftar att boende befann sig i huset vid tillfället och att man nu bedriver ett intensivt informationsinhämtande genom att tala med de boende, grannar och personer i närområdet. Nationella bombskyddet har skickats till platsen och ett omfattande avspärrningsarbete har genomförts. Flera personer i området har kontrollerats i samband med händelsen. I Australien har en storbrand rasat vid ett oljeraffinaderi i Geelong. Brandkåren larmades sent på onsdagskvällen lokal tid om explosioner och kraftiga lågor. Raffinaderiet, som har kapacitet att förädla upp till 120 000 fat olja dagligen, är ett av endast två i landet som framställer bensin från råolja. Australien importerar annars all sin olja från Asien, en import som redan påverkats negativt av kriget i Iran, vilket ytterligare förvärrar landets redan existerande bränslebrist. Fotbollsvärlden har också bevittnat dramatiska händelser. Arsenal har trots motgångar fortsatt hopp om titlar och har kvalificerat sig för semifinal i Champions League där de möter Atlético Madrid. Kai Havertz avgörande mål fick stor betydelse, då Arsenal med nöd och näppe säkrade avancemanget efter 0–0 i returen mot Sporting, vilket innebar en 1–0-seger över två matcher. I den andra kvartsfinalreturen mellan Bayern München och Real Madrid blev det en målfest. Bayern hade med sig en 2–1-ledning från den första matchen, men det spanska laget ledde med 3–2 fram till slutminuterna. Bayern vann till slut matchen med 4–3, men det räckte inte för att vända dubbelmötet. Inom hockeyvärlden har den schweiziska landslagstränaren Patrick Fischer fått sparken med omedelbar verkan. Beskedet kommer dagen efter att han erkänt att han använt falska covidintyg för att kunna delta i OS i Peking 2022. Fischer ville undvika vaccinering men lyckades ändå delta genom att använda sig av förfalskade intyg. Detta får nu allvarliga konsekvenser för hans karriär. Oväntade produktnyheter kommer från Ikea. Företaget, i samarbete med klubbjätten Chupa Chups, släpper i juni en miljon klubbor med inspiration från de klassiska svenska köttbullarna och lingonsylt. Produkten började som ett aprilskämt men blir nu verklighet. "Den köttbulle­smakande klubban bjuder på en lekfull twist på en klassisk Ikea-favorit och blandar sött och salt på ett överraskande sätt. En hint av bär möter den varma, salta tonen du känner igen från våra svenska köttbullar", beskriver Ingka Groups kommunikationsansvariga. Wall Street har också sett nya rekordnivåer. Trots den ekonomiska osäkerheten kring kriget i Iran, slog S&P 500 och Nasdaq nya rekord under onsdagen, med uppgångar på 0,8 respektive 1,6 procent. Dow Jones industriindex backade däremot 0,2 procent. Efter en nedgång i mars har börsen återhämtat sig starkt. Banksektorn har varit en vinnare, drivet av starka rapporter från Bank of America och Morgan Stanley. Även klädföretaget American Eagle Outfitters har sett aktien rusa nästan 9 procent efter beskedet att skådespelaren Sydney Sweeney ska medverka i ytterligare en reklamkampanj. Konsertarrangören Live Nation, som även kontrollerar biljettjätten Ticketmaster, har fällts för brott mot amerikanska konkurrenslagar. En jury i New York har beslutat att företaget upprätthållit ett olagligt monopol på biljettmarknaden. Live Nation anklagas för att ha kvävt konkurrensen genom att bland annat förhindra arenor från att använda flera biljettförsäljare. Företaget har redan tvingats betala över två miljarder kronor i skadestånd efter en förlikning med justitiedepartementet och 40 delstater. I den första hockeyallsvenska finalen tog seriesegrande och finalfavoriten ett viktigt steg mot SHL. Hemma mot Karlskoga vann man med 4–2, en seger som dock inte var utan bekymmer. Spelare som Daniel Brodin, tidigare i Djurgården, menar att laget kan prestera bättre och att de "går bort sig lite" och agerar "onödigt". Trots detta är utgångsläget positivt för laget





