Börsrörelser och kvartalsrapporter präglar tisdagens handel på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen steg under förmiddagen medan en rad kvartalsrapporter skapade stora rörelser. Fagerhult vinstvarnade kraftigt, medan EQT expanderar sin fondverksamhet globalt.

Stockholmsbörsen inledde tisdagens handel med en försiktig optimism där OMXS30-index steg med 0,32 procent till 3 163,07 punkter. Vid förmiddagen var omsättningen måttlig med cirka 1,7 miljarder kronor i handelsvolym. På sektornivå var det energi som visade framfötterna med en uppgång på 1,75 procent, medan hälsovårdssektorn agerade sänke och backade 0,27 procent.

Marknaden präglas fortsatt av en avvaktande attityd där investerare väger in både geopolitiska spänningar och bolagsspecifika rapporter som skapar stora svängningar i enskilda aktier. Flera stora bolag presenterade sina siffror för det första kvartalet under morgonen, vilket gav upphov till betydande kursreaktioner. Belysningsföretaget Fagerhult stod för ett av dagens mest uppmärksammade kursfall efter att ha vinstvarnat under måndagskvällen. En svagare efterfrågan än förväntat, påverkan från den geopolitiska oron i Mellanöstern samt en starkare krona pressade resultatet märkbart. Fagerhult föll med 18 procent. Samtidigt visade Investor upp en stark rapport med ett substansvärde som ökade 3,0 procent under kvartalet, vilket lyfte aktien med 0,9 procent. Även SKF överraskade marknaden positivt med ett justerat rörelseresultat som slog analytikernas förväntningar, medan Avanza föll 6,4 procent trots siffror i linje med konsensus, då fokus snarare låg på de aviserade planerna om en utlandsexpansion till Danmark först 2027. Fastighetssektorn uppvisade blandad utveckling där bolag som Wallenstam såg sitt förvaltningsresultat sjunka, vilket ledde till en kursnedgång på 2,2 procent. I en annan del av finansvärlden kunde EQT glädja investerarna genom att stänga sin nya fond BPEA IX på imponerande 15,6 miljarder dollar, vilket gör den till den största private equity-fonden någonsin med fokus på Asien-Stillahavsområdet, något som fick EQT-aktien att stiga 1,5 procent. Utöver börsrapporterna noteras att det geopolitiska landskapet förändras i takt med att Japan tillåts sälja försvarsmateriel bredare internationellt, vilket kan påverka konkurrenssituationen för svenska försvarsjättar som Saab. Samtidigt fortsätter stora globala teknik- och investeringsnyheter att dominera agendan, såsom Amazons omfattande AI-satsningar i Anthropic och politiska utspel från USA rörande finansiering av energiprojekt, vilket visar att de svenska börsbolagen agerar på en marknad som är alltmer sammanflätad med globala makroekonomiska trender





EQT anklagas för riggat Karo-utköp – strid i två länderMinoritetsägare hävdar att EQT riggade utköpet av Karo Pharma 2022. Hemliga avtal och dubbla prognoser ska ha pressat priset. Nu pågår en rättsstrid i Sverige och USA om hundratals miljoner.

Misstänkt insiderhandel kopplas till Trumps uttalanden och börsrörelserEn granskning från BBC visar hur plötsliga börsrörelser och vadslagning sker i direkt anslutning till Donald Trumps uttalanden, vilket väckt misstankar om illegal insiderinformation.

Fagerhult vinstvarnar på grund av allmän marknadsoroLatour-bolaget Fagerhult vinstvarnar för det första kvartalet med anledning av ett svagare rörelseresultat än väntat. Belysningskoncernen har även släppt preliminära siffror för perioden.

EQT stänger stor Asienfond – har tagit in 142,5 miljarderEQT meddelar den slutliga stängningen av fonden BPEA IX med 15,6 miljarder dollar, motsvarande 142,5 miljarder kronor, i totala åtaganden. Det inkluderar 14,9 miljarder dollar i avgiftsgenererande förvaltat kapital, och når därmed ”hard cap”, enligt ett pressmeddelande.

