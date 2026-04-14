Börsuppgång, Omhändertagande i Högdalen och Internationella Spänningar

Sammanfattning av aktuella nyheter: Kvinnan omhändertagen i Högdalen, positiv börsutveckling, uttalanden om Iran, häktning för mordförsök och potentiell förlust av vapenaffär.

En kvinna i Högdalen, Stockholm, har omhändertagits av polisen efter att ha blottat sig för lekande barn. Händelsen inträffade på en balkong medan barnen befann sig på en närliggande lekplats. En anmälan om sexuellt ofredande har upprättats, och kvinnan har förts till sjukvården för vidare bedömning. Samtidigt, på finansmarknaden, uppvisade Stockholmsbörsen en positiv utveckling, med OMXS-index som slutade dagen på en uppgång om 1,1 procent. Den positiva trenden på börsen följer den positiva utvecklingen på USA-börsen S&P500-index dagen innan och fortsätter även på Wall Street. Europeiska börser följer samma mönster och stängde också på grönt. Verkstadsbolaget Atlas Copco toppade OMXS30-listan, följt av Nordea och SKF. Telekombolagen Telia och Saab visade däremot en nedgång.

Nyheter från den internationella arenan inkluderar uttalanden från USA:s president Donald Trump om potentiella nya samtal med Iran. Trump antyder att samtal kan ske inom de närmaste dagarna och att förhandlingarna ser mer lovande ut. Parallellt med detta rapporteras det att finansmannen Harald Mix petas från Stegras styrelse. En källa med insyn i Dagens Industri säger att Mix inte kommer att ha någon framtida roll i bolaget. Stegra har nyligen fått ett kapitaltillskott från ett konsortium lett av Wallenberg Investments för att stabilisera bolaget efter en turbulent period. I andra nyheter meddelar Mossads chef David Barnea att den israeliska underrättelsetjänsten har agerat ”i hjärtat av Teheran” under kriget mot Iran. Barnea betonar att uppdraget inte är avslutat förrän den iranska regimen störtas. Dessutom riktar Trump kritik mot Storbritanniens energipolitik och uppmanar landet att öka oljeutvinningen.

I andra nyheter har en kvinna häktats misstänkt för mordförsök på ett barn i förskoleåldern i Nyköpings kommun. Brottsrubriceringen har ändrats från misshandel och försök till dråp till försök till mord, baserat på målsägandes ålder och tillvägagångssättet. Åklagaren betonar att handlingen mot ett så litet barn anses vara ett mordförsök. Parallellt med dessa händelser rapporteras det att försvarskoncernen Saab kan förlora en mångmiljardaffär gällande försäljning av stridsflygplanet Gripen till Peru. Enligt uppgifter kan Peru istället välja det amerikanska planet F-16. Saab kommenterar att de följer processen och tror fortfarande att Gripen är det bästa alternativet. Slutligen har ett första fall av mpox-varianten klad b registrerats i Danmark, där en person misstänks ha smittats genom sexuell kontakt utomlands.





