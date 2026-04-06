Börsuppgång trots krigsoro, fisken från Hudsonfloden åter säker, och idrottsnyheter

New York-börsen visade en försiktig uppgång trots krigsoro, medan fisk från Hudsonfloden åter är säker att äta. Flera sportnyheter, inklusive Emil Holms comeback och Gustav Lundgrens skada, samt andra händelser från Helsingborg, Köpingebro och rymdfärden Artemis II.

Börserna i New York visade en försiktig uppgång trots den oro som råder på grund av kriget. Investerare verkar hoppas på en snar lösning trots negativa signaler från Iran. Dow Jones industriindex och S&P500 steg med 0,4 procent vardera, medan teknikfokuserade Nasdaq Composite ökade med 0,5 procent. Analytiker Michal Rosen från CNBC menar att marknaden kanske underskattar de negativa effekterna på världsekonomin. Oljepriserna har också visat en viss ökning under dagen.

Vid 22-tiden kostade WTI-olja drygt 112 dollar och Nordsjöoljan handlades för strax över 109 dollar fatet, vilket tyder på en viss osäkerhet på energimarknaden. Denna utveckling speglar en komplex situation där ekonomiska faktorer samspelar med geopolitiska spänningar och förhoppningar om stabilitet.\I New York har man gjort en milstolpe efter att ha konstaterat att fisk från Hudsonfloden nu är säker att äta för första gången på 50 år. Hälsodepartementet i New York meddelar att gifthalterna i fisk från de södra delarna av floden är tillräckligt låga. Myndigheterna rekommenderar dock att vissa arter, som Svartabborre, konsumeras med måtta. Alla invånare, inklusive barn och gravida kvinnor, kan nu äta fisk från floden upp till fyra gånger i månaden. För att ytterligare minska eventuella risker rekommenderas att ta bort skinnet och fettet från fisken före tillagning. I idrottens värld har vi sett både positiva och negativa nyheter. Landslagsbacken Emil Holm gjorde äntligen comeback efter en skada, och gjorde ett kort inhopp i Juventus. Samtidigt fick förbundskaptenen Graham Potter beskedet att Gustav Lundgren missat säsongen på grund av en hälseneskada, vilket innebär att han missar sommarens VM-trupp.\Polis har gripit en person misstänkt för dieselstöld från en byggarbetsplats i Helsingborg. Den misstänkte försökte fly, men greps i ett växthus. I Köpingebro, Ystads kommun, har en man bitits av en hund och förts till sjukhus. Polisen utreder händelsen som vållande till kroppsskada och brott mot lagen om tillsyn av hundar och katter. Dessutom nådde Artemis II-astronauterna, strax innan klockan 20 på måndagen, svensk tid, en historisk milstolpe. De slog Apollo 13-färdens 53 år gamla rekord genom att nå över 400 000 kilometer från jorden. Besättningen, bestående av tre amerikaner och en kanadensare, fick ett speciellt morgonmeddelande från Apollo 13-befälhavaren Jim Lovell. I övriga nyheter har artisten, som tidigare kallat sig Kanye West, blivit föremål för kritik och uppmaningar om inreseförbud till Storbritannien på grund av antisemitiska uttalanden. En fotbollsmatch i Norge stoppades på grund av pyroteknik som orsakade en brand, och Gais drabbades av ett tungt bakslag inför allsvenska premiären när landslagsmannen Gustav Lundgren skadades





Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

De tittade på Potter – och ögonen glittrade förälskatGör: Sportkrönikör. Född: 1949. Började skriva för Expressen: 1974. Har tidigare: Kom till Stockholm från Arbetet i Malmö. Tillbringade 80-talet i New York som korrespondent för Expressen, men också som frilans. Skriver om: Fotboll, för det mesta. Gillar: Los Lobos, Jonstorps IF, New York. Bonusinfo: Ser nästan en film om dan.

Larmar om arbetsmiljön på Mister York: ”Jag bröt ihop”Flera nuvarande och tidigare anställda på snabbmatskedjan Mister York slår larm om en arbetsmiljö präglad av långa arbetspass, obetald övertid och tystnadskultur. – Jag blev så traumatiserad att jag började gå till psykolog, säger den tidigare platschefen Rebecca Johansson.

Patrick Roy sparkas från New York Islanders – ersätts av Peter DeBoerNew York Islanders avskedar tränaren Patrick Roy med fyra matcher kvar av grundserien. Peter DeBoer tar över efter att laget tappat form och förlorat sju av sina senaste tio matcher. Svenska trion Holmström, Heineman och Boqvist berörs.

Skattehöjning i New York: Kommer de rika att fly?Debatt om skattehöjningar för höginkomsttagare i New York och huruvida detta kommer att leda till att de rika lämnar staden. En ”patriotisk miljonär” ifrågasätter effekterna och belyser historiska perspektiv och ekonomiska argument.

Musk kräver Grok-prenumerationer inför SpaceX börsnotering. Banker och rådgivare måste använda AI-tjänsten för att få delta i affären.New York Times rapporteras att Elon Musk nu pressar de finansjättar som vill vara med och leda SpaceX kommande börsnotering. För att få en del av kakan kräver Musk att bankerna, advokatbyråerna och revisorerna prenumererar på AI-chatbotten Grok. Enligt uppgifter från New York Times har Musk uppmana...

Fisk från Hudsonfloden kan ätas – första gången på 50 årFör första gången på 50 år är gifthalterna i fisk som fångas i de södra delarna av Hudsonfloden låga nog för att vara säker att ätas,

