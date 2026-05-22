Dennis Hadzikadunic, a 27-year-old Bosnian footballer, recently concluded his season with Italian Serie B club Sampdoria. Despite a turbulent year, he managed to stay in contract and considers his time there 'learnfult'. The central defender, who has been loaned to several clubs, including Malmö FF and Hamburger SV, is now free to sign with a new team. However, his decision to return to S‎‎venskan or stay in the overseas leagues is uncertain, as he prefers not to make a decision until after this summer's World Cup. Dennis Hadzikadunic is a well-known name at one of Malmö FF's rival clubs, Rostov, and could provide a valuable addition to their defense. However, an immediate return to Sweden is not on the table for him, as he believes it's not the right time to come back to the Allsvenskan. Nonetheless, he remains in touch with his former club and shares the feelings of the fans who have witnessed their team struggling recently.

Det är klart det gör ont att se sitt Malmö FF inte göra det man förväntar sig att de ska göra, säger 27-åringen till Sydsvenskan.

Den klassiska klubben klarade sig efter en turbulent säsong med kontraktet. – Det har varit lärorikt. Jag har spelat ganska mycket matcher, vilket var mitt mål med att gå dit och liksom spela, säger han. Dennis Hadzikadunic har tillhört Rostov sedan sommaren 1998.

Efter den ryska invasionen av Ukraina 2022 har han dock varit utlånad till i tur och ordning Malmö FF, Mallorca, Hamburger SV och nu senast Sampdoria. Men i sommar går kontraktet med Rostov ut, och han är fri att skriva på för en ny klubb. Det finns gott om intresse, berättar mittbacken, som dock inte kommer ta ett beslut om sin framtid förrän efter sommarens VM. Dennis Hadzikadunic är uttagen i Bosniens trupp.

För ett Malmö FF med stora defensiva problem, och en långtidsskadad ledare i Pontus Jansson, hade förstås Dennis Hadzikadunic varit en rejäl förstärkning. Men en återkomst till allsvenskan är inte aktuellt i nuläget. –, Jag kan inte se mig komma hem i sommar. Jag tycker inte att det är den bästa tajmingen för mig just nu att komma hem till Malmö FF.

MFF-produkten berättar att han har regelbunden kontakt med sin gamla klubb. Och lider med supportrarna som fått se sitt lag tappa mark på senare tid. – Alla som har ett Malmöhjärta och brinner för Malmö FF vet att det inte är tillräckligt bra nog. Det är klart det gör ont att se sitt Malmö FF inte göra det man förväntar sig att de ska göra, säger Hadzikadunic





