Bostadsrättspriserna i Storgöteborg och centrala Göteborg och centrala Malmö ökade med nästan +2% under april. Något mindre ökning noterades i centrala Stockholm med +1,5%, följt av Storstockholm med +0,7% och Stormalmö med +0,5%. Prisutvecklingen på årsbasis varierar från som högst +7,4% i centrala Stockholm ner till +1,7% i centrala Malmö, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Prisutvecklingen på årsbasis varierar från som högst +7,4% i centrala Stockholm ner till +1,7% i centrala Malmö, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik. Villapriserna i Stormalmö ökade med +2% i april medan de var oförändrade i Storgöteborg och Storstockholm där emellan med +0,7%. När det gäller prisutvecklingen på årsbasis är den nu +3% i Stormalmö, knappt +2% i Storstockholm och närapå oförändrad i Storgöteborg, säger Hans Flink.

Under årets fyra första månader har det sålts 56.200 bostäder vilket är +4% fler jämfört med samma period föregående år. Speciellt har antalet sålda bostadsrätter ökat mot förra året och vi noterade 38.800 sålda bostadsrätter (+6%) medan villaförsäljningen minskade något till 17.400 (-2%). Den starka prisutvecklingen i Stockholms innerstad fortsatte i april. Över tid är det de större lägenheterna som stigit mest.

Sedan 2022 har treor i centrala Stockholm ökat mer än dubbelt så mycket som ettor i kvadratmeterpris, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet. Statistiken baseras på försäljningen av 30 545 bostadsrätter under februari 2026 - april 2026. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2025 - januari 2026, tolvmånaderssiffran med februari 2025 - april 2025 och i enmånadssiffran jämförs januari 2026 - mars 2026 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Statistiken baseras på försäljningen av 14 260 villor under februari 2026 - april 2026. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2025 - januari 2026, tolvmånaderssiffran med februari 2025 - april 2025 och i enmånadssiffran jämförs januari 2026 - mars 2026 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Svensk Mäklarstatistik hämtar data om varje bostadsförsäljning, oavsett om de annonserats eller inte, direkt från fastighetsmäklarnas affärssystem var fjärde timme dygnet runt, året om. På vårt uppdrag hämtar sen SCB - Statistiska Centralbyrån, månatligen all data och producerar den statistik som vi sedan publicerar i pressmeddelanden och på vår sajt.

Information rörande försäljningen hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta tillträdet, och för fastigheter, lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vår statistik visar därför det aktuella marknadsläget med prisförändringar utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med





