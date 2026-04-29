Boston Bruins vänder tysta Buffalo Sabres i spännande sudden death-seger

Boston Bruins säkrade en dramatisk 2-1-seger i sudden death mot Buffalo Sabres i Stanley Cup-slutspelet. David Pastrnak avgjorde matchen efter ett starkt försvarsspel från Bruins, som visade en helt annan inställning jämfört med den tidigare förlusten.

Boston Bruins vände en katastrofal förlust mot Buffalo Sabres i natt och säkrade en 2-1-seger i sudden death, tack vare David Pastrnak s avgörande mål. Matchen, som spelades i Keybank Center, var en avgörande femte match i Stanley Cup -slutspelet där Bruins visade en helt annan inställning jämfört med den tidigare 1-6-förlusten hemma i TD Garden.

Backen Charlie McAvoy hade efter den förlusten uttryckt att hela laget borde skämmas, men i natt var det ett helt annat Bruins som tog sig an utmaningen. Rasmus Dahlin gav Buffalo ledningen med sitt första slutspelsmål i NHL-karriären, men Bruins svarade snabbt. Elias Lindholm kvitterade i andra perioden och laget höll sedan Buffalo på avstånd med ett föredömligt försvarsspel. I sudden death var det David Pastrnak, som ofta får assist från Hampus Lindholm, som avgjorde matchen.

Efter matchen uttryckte Pastrnak glädje över segern och berättade om sin speciella relation med Hampus, som är hans granne. – Jag och Hampus är grannar och har en speciell grannrelation, sa Pastrnak med ett glatt leende i en tv-intervju. Han menade också att laget var avsevärt bättre än i söndags, vilket inte var någon överraskning.

– Vi älskar varandra och ger aldrig upp, det har vi inte gjort hela säsongen och vårt fokus ikväll var helt och hållet på att tvinga fram en till match i Boston, sa han. Matchen visade på Bruins mentalitet och vilja att kämpa tillbaka, vilket kan bli avgörande i de kommande matcherna i slutspelet





