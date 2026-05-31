Botheims hattrick räddade MFF - stor seger mot Halmstad

Erik Botheim stod för ett blixtrande hattrick när Malmö FF vände 2-2 till 5-2 mot Halmstads BK i allsvenskan. Norrmannen gjorde tre mål på åtta minuter och hyllades efter matchen.

Malmö FF tog äntligen en efterlängtad hemmaseger i allsvenskan efter en dramatisk match mot Halmstads BK på Eleda Stadion. Inför en entusiastisk hemmapublik hade laget haft en tung period med endast en hemmavinst tidigare under säsongen, och när första halvlek slutade 2-2 såg det ut att bli ytterligare en tuff eftermiddag.

Men Erik Botheim klev fram på ett sätt som fick hela stadion att jubla. Den norske anfallarens hattrick mellan den 60:e och 68:e minuten vände matchen totalt och gav MFF en 5-2-seger som var avgörande för lagets självförtroende. Erik Botheim berättade efter matchen att han hade en bra känsla inför mötet och att han kände sig i storform.

Det var första gången på två år som han gjorde tre mål i en och samma match, och det andra tillfället i Malmötröjan. Skadeperioden med en fotfraktur för ett år sedan var ett tungt minne, men nu kunde han se tillbaka på en triumf. Jag är otroligt tacksam mot det medicinska teamet som hjälpte mig tillbaka, sade han.

Med sina sju mål på tio matcher är han nu delad tvåa i den allsvenska skytteligan, en imponerande bedrift med tanke på den långa frånvaron. Hemmasviten har varit en av de stora utmaningarna för MFF den här säsongen, och laget har haft svårt att prestera på hemmaplan. Men mot Halmstad visade de karaktär och offensiv kraft. Bothems insats var en del av en lagseger som bygger vidare mot toppen av tabellen.

Samtidigt noterades att Erling Braut Haalands tidigare prestation att göra hattrick på tjugo minuter i Bundesliga inte längre är unik - Botheim gjorde det på åtta minuter. Det är bra sjukt, sammanfattade Botheim med ett leende. Matchen var en stark markering från MFF och en påminnelse om lagets potential när allt stämmer





fotbollskanal / 🏆 41. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Malmö FF Erik Botheim Hattrick Allsvenskan Halmstads BK

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MFF-stjärnornas reaktion på sparkningen: 'Då kommer det inte som en chock' - AllsvenskanMALMÖ. Miguel Ramírez entledigades i veckan som Malmö FF-tränare. Så här ser några MFF-profiler på sparkningen, och förtroendet från spelarna. - Kollar man bara på statistik och placering så förstår man att det är en stor risk för att det blir en konsekvens, säger Anders Christiansen.

Read more »

AC om nye tränaren: ”Det är något vi har saknat”MFF-kaptenen om spelarnas ansvar, Ramirez uttåg och sin förebild som tränare.

Read more »

Fotboll: Erik Botheim sänkte Halmstad – hattrick på under åtta minuterHet, hetare, Erik Botheim. Norrmannen smällde in tre baljor på under åtta minuter när Malmö studsade tillbaka och slog Halmstad. – Det är en stor dag för mig, säger anfallaren till TV4.

Read more »

Erik Botheim bjuder på fyrattonmålen mot Halmstad och slår Haalands rekordErik Botheim gjorde fyra mål i segermatchen mot Halmstad och knäckte Erling Haalands rekord från 2022. Trots imponerande insats fick han inte med sig en plats i VM‑truppen, där Haaland, Jörgen Strand Larsen och Alexander Sörloth gick före. Botheim firade två av målen med ovanliga gestik - bordtennisspel med lagkamraten Sead Haksabanovic och ett pekfinger mot läktaren - och kommenterade lagets förändringar inför framtiden.

Read more »