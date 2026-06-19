En djupgående granskning av händelseutvecklingen i Botkyrka där socialdemokratiska institutioner utmanades av kriminella krafter, ledande till avsättning, mordhot och en strukturell kris i svensk folkrörelsedemokrati.

Skandalen i Botkyrka har avslöjat en djupgående kris i svensk folkrörelsedemokrati , där institutioner som ska fungera som kontrollmekanismer har blivit så svaga att de istället bliver offer för de system de är ifattiga att reglera.

Händelseförloppet började när Ebba Östlin, ordförande för Botkyrka kommunstyrelse, fick ett tips från förvaltningen om misstankar om kriminell infiltration i kommunens fritidsgårdar, som drivs av studieförbundet ABF. Säkerhetsbolag som anlåttes bekräftade anställda med gängkopplingar och ekonomiska oegentligheter. Östlin beslutade därmed att stänga verksamheten, ett beslut som visat sig ha långtgående och farliga konsekvenser. Internt inom Socialdemokraterna i Botkyrka väcktes omedelbart motvilja och konflikter.

När hon kontaktade ledningen för den lokala ABF-föreningen blev hon hotad med avsättning. Partisekreteraren Tobias Baudin inledde en intern utredning, men denna kom fram till att allt var i sin ordning, vilket ytterligare visade på en裂隙 mellan de facto situationen och officiella raporter. Emanuel Ksiazkiewicz, som efterhärskar Östlin som ordförande för S Botkyrka, har en nomineringsprocess som är omdebatterad; en av de som föreslog honom har en tidigare dom för narkotikabrott och hans DNA har hittats på ett automatvapen.

Detta visar på hur tät nätverk av kriminella kan kopplas till partipositioner. Ytterligare ett skrämmande inslag är att Östlin mordhotades: en dag kör en BMW upp bredvid henne och föraren gör en pistolgest och trycker av. Förtroendevalda har börjat undvika raka vägar hem från sammanträden för att slippa bli förföljda. I SR:s program Kaliber beskrivs hela denna utveckling i detalj, inklusive hur personkonflikter har drivit processen och hur partimedlemmar uttrycker oro för infiltrerande gängkriminella på medlemsmöten.

Hela Skandalen har väckt stark reaktion inom arbetarrörelsen, inte minst för att den visar på en strukturell sårbarhet som kan undergräva folkrörelsedemokratins grund. De stora kommunfullmäktigena, som i Sverige är avsedda att bredda deltagande och motverka centralisering, har i Botkyrka visat sig vara sårbara när medlemsantal krymper och organisationer som ABF, som är starkt knutna till partihögern, har stora offentliga stöd. I Botkyrka fick ABF nio miljoner kronor om året, ett betydande belopp som försvann efter Östlins beslut.

Detta visar på hur kriminella krafter som infiltrerat verksamheten agerade när deras tillgångar hotades. Det lokala exemplet är en del av ett större mönster som handlar om medlemsbasens betydelse för självrensning och kontroll. I ett Sverige där medlemsantal i partierna har sjunkit i decennier, blir det färre personer att fylla många poster och utöva tillsyn över kringliggande organisationer. Detta skapar ett maktvakuum som kriminella kan utnyttja.

Ytterligare ett problem är att partiernas tillsynsfunktioner ofta är beroende av samma kretsar som de ska kontrollera, vilket gör att oegentligheter kan döljas. I Botkyrka var den lokala ABF-föreningen en viktig del av partistrukturen och när Östlin ville undersöka den, användes partipolitisk makt för att stoppa henne. Händelseförloppet i Botkyrka är en varningssignal om att folkrörelsedemokratins byggstenar - deltagande, öppenhet, lojalitet mot idéer snarare än personer - måste skyddas.

Den svenska modellen, där studieförbund och partier är sammanfläktade för att bredda demokratin, behöver omprövas när medlemsengagemang faller. Frågan är om dagens partier med sina krympande medlemsantal kan klara av att upprätthålla nödvändiga kontrollfunktioner och motverka kriminell påverkan, utan att förlora sin folkliga rot.

Detta skandalösa fallet från Botkyrka är mer än en lokal armbågskamp; det är ett spektrum på vad som kan hända när demokratins fundament utsätts för press från kriminella nätverk och då partiernas interna mekanismer inte längre räcker till motorna





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