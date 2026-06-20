Ett bräckligt eldupphör har implementerats mellan Israel och Hizbollah i Libanon, men rapporter om omedelbara överträdelser dyker upp. Samtidigt sker internationella diplomatica rörelser kring Iran och atomförhandlingar som påverkas av utvecklingen.

Ett bräckligt eldupphör har trätt i Kraft mellan Israel och den Iran stödda Hizbollah -rörelsen i Libanon , överenskommet på fredagen eftermiddag klockan 16.00 lokal tid. Avtalet, som ska underhandlades i Washington D.C. mellan Libanon och Israel den 23 till 25 juni, är dock osäkert.

Bara timmar efter att vapenvilan formellt började gälla, kom in rapporter om tio flyganfall mot södra Libanon, enligt libanesiskt tidning L'Orient Le Jour. Libanesiska säkerhetskällor berättade för Reuters att Israel genomförde attacker fram till klockan 17.00, en timme efter att överenskommelsen skulle vara i kraft. En israelisk militärkälla bekräftade att inga angrepp ägt rum efter 17.00, men undvek att kommentera om några angrepp före den tidpunkten.

Sirener ljöd också över Zar'it i norra Israel efter vapenvilans start, på grund av ett påstått inbrytande av fientliga flygplan. Denna omedelbara spänningen understryker avtalets bräckliga karaktär. I det inledande våldet under natten till fredagen rapporterade libanesisk statsbyrå NNA vapenstillestånd ombord att minst fem personer dödats i ett israeliskt anfall, medan Läkare utan gränser beskrev scene som förödande, liknande en dödsfälla.

Enligt organisationens akutkoordinator Pierre Boulet-Desbareau har 25 personer dött och 37 skadats sedan fredagsmorgonen, med många av de skadade i kritiskt tillstånd. Vi fortsätter att se en tillströmning av patienter av alla åldrar, inklusive ambulanspersonal som skadats under räddningsuppdrag, sa Boulet-Desbareau. De israeliska attackerna mot staden Nabatieh och dess omgivningar under natten inriktade sig mot bostadshus och villor, enligt NNA, medan israelisk artilleri öppnade eld mot Nabatieh och före gryningen.

Sammanfattningsvis har de dödliga sammandrabbningarna under de senaste dagarna, där båda sidor har lidit förluster inklusive fyra israeliska soldater, varit ett av de största hindren i de parallella förhandlingarna mellan Iran och USA om Teherans atomprogram. Utrikespolitiska dimensionerna av konflikten är omfattande. USA:s president Donald Trump meddelade att han under fredagen bad Israel att gå med på eldupphöret, enligt NBC News reporter Gabe Gutierrez, efter ett telefonsamtal. Trump specificerade inte om han talade direkt med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

Samtidigt är USA:s sändebud Steve Witkoff på väg till Schweiz för möten med Iran om ett potentiellt atomavtal, ett möte som ursprungligen var planerat på fredagen men skjutits upp. Enligt Irans utrikesdepartement ska ett nytt möte planeras under de kommande dagarna. Dessutom riktade Iran skarp kritik mot Israels attacker på Libanon och varnade för allvarliga följder för regionens fred och säkerhet.

Den komplexa sammankopplingen mellan libanesisk konflikt, israelisk säkerhet och internationell diplomasi markeras av att nästa runda av libanon-israeliska samtal, under medverkan av USA, sker i Washington underperioden 23-25 juni, i en ansträngd förhoppning om att göra vapenvilan permanent





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