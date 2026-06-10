Bradley Coopers 'Is This Thing On?' - en komedi om kärlekens sista strid

Bradley Cooper regisserar och skriver en gripande dramakomedi om ett äktenskap i upplösning. Will Arnett och Laura Dern lyser i rollerna som medelålders föräldrar som glider isär. Nu streamas filmen.

Bradley Cooper s nya film ' Is This Thing On ?

' har hyllats som en av vinterns höjdpunkter på bio. Nu är dramakomedin tillgänglig för streaming, vilket ger en bredare publik chansen att uppleva denna gripande berättelse om kärlek och komik. Cooper, som både regisserat och skrivit manus, fortsätter att befästa sin position som en av Hollywoods mest mångsidiga talanger. Hans tidigare verk som 'Maestro' och 'A Star is Born' har visat på en djup förmåga att hantera både emotionella och komiska register, och i 'Is This Thing On?

' förenar han dessa element på ett sällsynt skickligt sätt. Filmen kretsar kring äktenskapet mellan David och Sarah, spelade av Will Arnett och Laura Dern. De är medelålders föräldrar som långsamt glider isär i vardagens grind. Genom en slump upptäcker David att han har en talang för ståuppkomik, vilket leder till en oväntad karriärväg.

Samtidigt kämpar Sarah med att hitta sin egen identitet utanför familjerollerna. Berättelsen växlar obehindrat mellan hjärtskärande ögonblick och explosiv humor, en balans som få regissörer behärskar så väl som Cooper. Arnett levererar en av sina bästa prestationer, långt ifrån hans komiska roller i serier som 'Arrested Development', medan Dern bjuder på en nyanserad och rörande tolkning av en kvinna som försöker hitta tillbaka till sig själv. Kritikerna har varit eniga i sin hyllning.

Annika Andersson kallade filmen 'en underhållande rulle' och menade att Coopers regi och foto håller samma höga nivå som i hans tidigare mästerverk.

'Ett av årens måsten', skrev hon och betonade att filmen bjuder på många skratt samtidigt som den gräver djupt i relationernas komplexitet. För den som missade filmen på bio är streamingtjänsten ett utmärkt tillfälle att ta del av en dramakomedi som inte bara roar utan också berör. Med en speltid på två timmar och en tight storyline är 'Is This Thing On?

' en perfekt film för en regnig kväll, eller för alla som längtar efter en ärlig och rolig historia om kärlekens villkor





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Bradley Cooper Is This Thing On Will Arnett Laura Dern Dramakomedi

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