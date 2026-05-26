En brand under underhållsarbetet vid Gränges aluminiumverk i Shandong har förstört den elektriska installationen vid värmvalsningsverket. Produktion förväntas minska kraftigt i flera veckor medan reparationer pågår, och företaget utreder orsakerna för att förhindra framtida incidenter.

En brand uppstod under planerat underhållsarbete vid aluminiumbolaget Gränges produktionsanläggning i provinsen Shandong, Kina . Elden startade i ett tekniskt område där arbetare utförde reparationer på värmvalsningsverket och spridde sig snabbt till den närliggande elinstallationen.

Räddningstjänsten kunde släcka branden inom några timmar, men den intensiva värmen hade redan orsakat omfattande skador på de elektriska ledningarna, styrsystemen och flera kritiska komponenter i anläggningens energiförsörjning. Ingen person skadades i incidenten och personalen evakuerades i god tid, men produktionsstoppet blev oundvikligt då säkerhetskontroller och tekniska bedömningar behövde genomföras innan anläggningen kunde återuppta någon form av drift. Den omedelbara konsekvensen av branden blir en kraftig minskning av den totala produktionskapaciteten på Gränges anläggning i Shandong.

Företaget har meddelat att de förväntar sig en reduktion på upp till femtio procent av den dagliga aluminiumproduktionen tills det skadade elsystemet har reparerats och återtestats. Reparationerna beräknas ta mellan två och tre veckor, beroende på leverans av reservdelar och tillgång till kvalificerad teknisk personal. Under tiden kommer Gränges att omfördela vissa produktionsuppdrag till andra anläggningar i sitt globala nätverk för att minimera störningarna för sina kunder i Europa och USA.

Detta innebär dock ytterligare logistiska utmaningar och potentiella förseningar i leveranserna, vilket kan påverka prisutvecklingen på den internationella aluminiummarknaden. Företaget har även inlett en intern utredning för att fastställa de exakta orsakerna till branden. Initiala preliminära rapporter pekar på en kombination av felaktig hantering av utrustning under underhållsarbetet och en möjlig kortslutning i det äldre elnätet som ännu inte har uppgraderats enligt de senaste säkerhetsstandarderna.

Gränges har lovat att samarbeta tätt med lokala myndigheter i Shandong samt med sina egna säkerhetsexperter för att säkerställa att liknande incidenter inte upprepas. Dessutom har företaget uttryckt en vilja att stärka sina förebyggande underhållsprogram och investera i modernare tekniska lösningar för att skydda kritiska produktionslinjer mot framtida risker





AFV_magasin / 🏆 22. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gränges Brand Produktion Kina Elinstallation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flygplan avbruter start på Bromma, brand blossar på Koholmen, drottning Sonja drabbad av hjärtflimmerDetplanades flygplan som skulle lyfta från Bromma flygplats avbröts på söndagseftermiddagen på grund av röklukt ombord. Det är 26 personer ombord. En brand bröt ut på ön Koholmen i sjön Värmeln, orsakar besvikelse och släckningsarbetet pågår. Rådet över Drottningar Sonja har drabbats av hjärtflimmer och hjärtsvikt. Flera från Vita huset pekar på ett möjligt fredsavtal mellan USA och Iran.

Read more »

Man misstänkt för mordförsök – barn skadade i brandSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Polis och ambulans på plats efter brandBranden har brutit ut på en balkong och räddningstjänsten är på plats. Polisen och ambulansen är också på plats och arbetar med att släcka branden. Hovrätten har tagit upp målet gällande Sveriges tidigare säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm. Landerholm friades från vårdslöshet med hemlig uppgift av Attunda tingsrätt i höstas. Påve Leo XIV har skrivit en encyklika där han kritiserar koncentrationen av makt och data i händerna på få personer inom den privata sektorn. Han fördömer den ”maktkultur” som driver AI-utvecklingen och anser att AI-utvecklare bör arbeta för samhällets bästa i stället för vinst. Flera myndigheter har gjort tillslag mot företag som driver HVB- och familjehem. Polisen misstänker flera fall av ekonomisk brottslighet och tre personer med möjliga kopplingar till våldsbejakande extremism.

Read more »

Flerfamiljshus brinner i Karlstad, brand på balkongPolisen skriver på sin hemsida att det brinner i ett flerfamiljshus i Kronoparken i Karlstad. Enligt 112-samtalet har man sett svart rök som bolmar ut, säger Ilona Lindholm på SOS alarm. Den första rapporten från räddningstjänsten på plats är att branden inte var så illa som man först trodde. Det brinner på en balkong, enligt SOS alarm.

Read more »