Brand i lägenhet i sexvåningshus i Stockholm

Branden tros vara släckt, men två personer andats in rök. Räddningstjänsten, polis och ambulans har larmats till platsen. Följ med vad som händer.

Räddningstjänst, polis och ambulans har larmats till Strandvägen i Stockholm med anledning av en lägenhetsbrand i ett sexvåningshus. Larmet kom vid 10.10-tiden. – Vi har börjat en räddningsinsats.

Vi har haft en brand som vi tror är släckt, säger Tommy Wållberg, ledningsbefäl vid räddningstjänsten. Personer i lägenheten har tagit sig ut. Två personer ska ha andats in rök och kontrolleras av ambulanspersonal på plats. Flera enheter från räddningstjänsten deltar i insatsen, däribland stegbilar. Arbetet kommer att pågå i cirka en timme, till 11.30-tiden





