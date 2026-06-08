En brand i London stör tågtrafiken medan en björn i Japan tvingar skolor att stänga. I Sverige rapporterades misshandel i Landskrona, långa köer på Arlanda, ett dödsfall i Malmö och ett hot i Stockholm. Börserna återhämtade sig efter försämring.

En brand har brutit ut på en återvinningsanläggning i Bermondsey i södra London . Branden har或ska或sakat stora störningar i tågtrafik en, enligt det statliga järnvägsbolaget Network Rail.

Runt 100 brandmän kallades till platsen strax efter 17:30 på måndagen, och 15 brandbilar och stegbilar har använts för att bekämpa branden. Dramatiska bilder på rökmoln har delats på sociala medier. På grund av den stora mängden rök i området har lokalbefolkningen uppmanats att hålla fönster och dörrar stängda, enligt brandstationschefen Wayne Bloomfield som citeras av BBC. Släckningsarbetet kommer förmodligen att pågå fram till i morgon bitti.

Samtidigt uppstod en annan händelse i Japan där en björn rört sig i gatorna i staden Utsunomiya norr om Tokyo under tre dagar, vilket tvingade nästan 100 skolor att stängas på måndagen. Dussintals jägare och poliser söker efter djuret efter mer än tio rapporter om björnobservationer sedan lördagen, bland annat i ett shoppingstråk. Staden har satt ut fordon i de områden där björnen har setts för att informera människor och uppmana dem att stanna inomhus eller i sina fordon.

Totalt 94 kommunala grundskolor och högstadieskolor stängdes. Björnen beskrivs som cirka en meter lång, men det är oklart om det rör sig om en björn eller flera. Björnattacker i Japan har ökat de senaste åren och blir ett allt större problem. I fjol dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket är ett rekord.

I Landskrona blev en man i 30-årsåldern utsatt för misshandel av två okända män under måndagskvällen, enligt polisen. De använde ett tillhygge och mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. En anmälan om grov misshandel har upprättats. Under tiden reagade New York-börsen positivt på nyväckt tro på AI-bolag och vikande oljepriser efter en mörk fredag.

Dow Jones industriindex fallen 0,2 procent, medan S&P 500 steg 0,3 procent och Nasdaq 0,9 procent. Chipbolagen Micron Technology och Marvell Technology steg kraftigt, samt flera andra teknikaktier. Internationella börser ruskade av sig askan när USA:s president Donald Trump manade Israel och Iran till eldupphör, vilket också bidrog till sjunkande terminspriser på olja. På Arlanda uppstod under måndagskvällen långa köer till passkontrollerna, enligt läsare som kontaktade Expressen.

Swedavia bekräftar att det var tillfälligt högt tryck i polisens gränskontroll i cirka 40 minuter på grund av många ankommande flygningar. En man hittades död inomhus i bostadsområdet Nydala i Malmö vid lunchtid på måndagen, vilket har ledt till en mordutredning. En vuxen man har gripits och kommer att förhöras ingående. En kriminalteknisk undersökning har genomförts och boende i området har förhörts.

Den dödes anhöriga är underrättade. En annan händelse inträffade vid Bergs brygga i Stockholm där besättningen på en Vaxholmsbåt larmade om att någon riktat ett vapenliknande föremål mot båten. Sjöpolisen är på plats för att utreda händelsen. Polisen har skrivit en anmälan om olaga hot, men ingen person är misstänkt.

I Örebro har den 12-årige pojke som polisen sökte efter i Vivalla under måndagskvällen hittats





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