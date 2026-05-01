Brand i Malmö, drönarattack i Ryssland och trafikolycka i Östersund – dagens nyheter

Under torsdagskvällen inträffade flera dramatiska händelser i Sverige och utomlands. En brand i en skolsal i Malmö ledde till en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet, medan två tonåringar dödades i en drönarattack i Ryssland. I Östersund skedde en dödlig trafikolycka, och i Teheran rapporterades flyglarm. Dessutom står en amerikansk artist åtalad för rattfylleri, och den svenska mördaren Makaveli Lindén har dömts till livstids fängelse i Belgien. Donald Trump överväger att förflytta amerikanska trupper från Tyskland, Spanien och Italien, och i Skåne har flera stölder mot äldre skett. SAS höjer sina biljettpriser med tio procent på grund av stigande bränslepriser.

Under torsdagskvällen utbröt en brand i en skolsal på Möllevången i Malmö . Polisen larmades till platsen och konstaterade att det hade brunnit, vilket ledde till att en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet upprättades.

Enligt polisen finns ingen misstänkt i ärendet. Samtidigt rapporteras det om en tragisk händelse i den ryska regionen Belgorod, där två tonåringar dödades i en ukrainsk drönarattack. Den 18-årige mannen och 15-årige pojken färdades på en motorcykel när de träffades av drönaren och avled på plats. Guvernören Vjatjeslav Gladkov bekräftade händelsen på Telegram.

I Östersund inträffade en allvarlig trafikolycka på E14 utanför Åre, där en lastbil och en personbil frontalkrockade. Båda fordonen började brinna, och föraren av personbilen fördes till sjukhus med ambulanshelikopter men avled av sina skador. Lastbilschauffören klarade sig utan fysiska skador, och polisen utreder nu omständigheterna kring olyckan. I Teheran rapporterades flyglarm, och det iranska luftvärnet var aktivt, enligt den iranska nyhetsbyrån Tasnim.

Det är oklart om ljudet har samband med test av försvaret eller om det är åtgärder mot drönare. En amerikansk artist står åtalad för rattfylleri efter en vansinnesfärd i Los Angeles. Hon greps efter att polisen jagat henne i en timme och försökt stoppa henne på motorvägen. Rättegången börjar 4 maj.

Artisten har tidigare stått åtalad för en smitningsolycka 2007, men åtalet lades ner efter att hon ersatt bilägaren för skadorna. Den svenska mördaren Makaveli Lindén har dömts till livstids fängelse i Belgien för mordet på en 58-årig kvinna med omkring 40 knivhugg. Han mördade tidigare en person i Oslo 2018 och flydde genom Europa innan han greps. I Belgien bedömdes han inte vara psykiskt sjuk, vilket skiljer sig från den norska domen från 2020, då han dömdes till rättspsykiatrisk vård.

Donald Trump har meddelat att han överväger att förflytta amerikanska trupper från Tyskland, Spanien och Italien. Han kritiserade dessa länder för bristande samarbete och sa att Italien inte har varit till någon hjälp och Spanien har varit hemska. I Norrköping larmades polisen till ett grovt brott i de västra delarna av staden. Det misstänks att en skottlossning inträffat i området Marielund, och en person är skadad och har avförts med ambulans.

Polisen spärrade av ett område och utreder händelsen. Ytterligare två stölder mot äldre har skett i Skåne, där polisen misstänker att brotten är organiserade. I Vellinge tog sig en till två personer in hos en 85-årig kvinna och stal smycken. I Lomma stal en kvinna en 80-årig kvinnas plånbok efter att ha bett om ett glas vatten, och i Löddeköping stal en okänd kvinna ett halsband från en 90-årig kvinna.

Polisen uppmanar boende att inte öppna för okända människor och prata med sina äldre. Priserna på flygbränsle har fått SAS att höja sina biljettpriser med tio procent. Företagets vd Anko van der Werff förklarade att priserna på flygbränsle har fördubblats och att detta har lett till en prisökning på tio procent för konsumenterna





