Brand i Norrköping, UFO-information och andra världshändelser

En sammanfattning av dagens nyheter, inklusive en brand i Norrköping, USA:s löften om UFO-information, återlämnandet av antikviteter till Italien, beslut från Fed, samtal mellan Trump och Putin, Comeys åtal och sportnyheter.

En händelserik dag har passerat med nyheter från både Sverige och världen. I Norrköping utbröt en brand i ett förråd i Marielund, vilket ledde till att boende uppmanades att stanna inne på grund av rökutveckling i trapphuset.

Brandens orsak är ännu okänd och den har lyckligtvis inte spridit sig till resten av byggnaden. På den internationella arenan har USA:s president Donald Trump utlovat att offentliggöra mer information om UFO:n. Samtidigt har USA återlämnat 337 plundrade antikviteter till Italien, inklusive en marmorskulptur av Alexander den store. Ambassadör Tilman J. Fertitta betonade Italiens rika historia och USA:s engagemang för att återställa dessa värdefulla föremål.

Ekonomiskt sett har USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) beslutat att lämna styrräntan oförändrad, vilket var väntat. Detta är troligen det sista räntebeslutet med Jerome Powell som Fed-chef, då hans mandat löper ut snart och Kevin Warsh har godkänts som hans efterträdare. Politiskt har presidenterna Donald Trump och Vladimir Putin haft ett långt samtal, beskrivet som ”vänskapligt och affärsmässigt”, där Putin presenterade idéer om att lösa konflikten kring Irans kärnenergiprogram.

I USA har den tidigare FBI-chefen James Comey gripits och åtalats för ett Instagraminlägg som kritiker menar är hotfullt mot Donald Trump. Inom sportvärlden har Chelseas Mychajlo Mudryk stängts av i fyra år för dopning, vilket han nu överklagat till idrottens skiljedomstol Cas. Kung Charles och drottning Camilla har också besökt minnesplatsen för 11 september-attackerna i New York City för att hedra offren.

Tragiskt nog rapporteras även om en båtolycka i Uganda där flera personer befaras ha drunknat efter att ett kanalfartyg sjunkit. Slutligen utökas provtagningen på SSAB:s stålverksbygge i Luleå efter rapporter om sjukdomsfall. Denna dag har alltså präglats av en blandning av lokala incidenter, internationella händelser, politiska beslut och sportnyheter





