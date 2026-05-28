Brand i Stockholm, spårvagnskrock i Göteborg och svåra olyckor internationellt

Den här artikeln samlar flera viktiga nyhetshändelser: en stor brand i en industribyggnad i Älvsjö, en livshotande spårvagnskrock i Göteborg, ett terrordåd i Schweiz, ändrade reseavrådan för Thailand, våldsamma problem i Stockholms tunnelbana och ett potentiellt avtal mellan USA och Iran. Dessutom rapporteras en dödlig bilolycka utanför Gränna.

En allvarlig brand har utbrutit i en industribyggnad i Älvsjö i södra Stockholm . Räddningstjänst, ambulans och polis är på plats för att hantera situationen. Enligt polisens presstalesperson Carina Skagerlind är det kraftig rökutveckling med svart rök från tak och fönster.

Byggnaden används för avfallshantering, men hittills finns inga uppgifter om personskador. Rökpelare syns på långt håll. Samtidig inträffade en allvarlig olycka i centrala Göteborg där en 75-årig kvinna påkörddes av en spårvagn på Aschebergsgatan. Hon har förts till sjukhus med livshotande skador, enligt Sahlgrenska sjukhus.

Olyckan sket klockan 18.30 torsdagen, och både polis och ambulans var på plats. Spårvagnen har tagits ur drift för teknisk undersökning. Polisen har talat med vittnen men inget misstänks för brott ännu. Orsaken är oklar.

I Schweiz, i staden Winterthur, har en knivdåd inträffat vid en tågstation. Tre män, 28, 43 och 52 år gamla, skadades, en av dem svårt. Polisen utreder händelsen som ett terrorbrott och har gripit en 31-årig man med dubbelt medborgarskap i Schweiz och Turkiet. Mannen ska ha haft tidigare kontakter med psykiatrin.

Även i Thailand har Utrikesdepartementet ändrat sina reseavrådan, så nu omfattas inte längre öarna Koh Chang, Koh Kood och Koh Mak av avrådning från resor inom 20 kilometer från Kambodjans gräns. Å andra sidan råder allvarliga problem i Stockholms tunnelbana med förseningar och inställda avgångar på gröna och röda linjerna på grund av tekniska fel. På den internationella scenen rapporteras att ett möjligt avtal mellan USA och Iran kan vara nära.

Enligt källor till Axios har parterna nått en överenskommelse om ett 60-dagars samförståndsavtal för att förlänga vapenvilan och inleda förhandlingar om Irans kärnprogram. Avtalet behöver godkännas av president Donald Trump och Irans högsta ledning. En iransk källa till Reuters har dock förnekat att ett färdigt avtal finns. Slutligen har en mycket allvarlig bilolycka skett på länsväg 993 utanför Gränna.

En bilist körde av vägen och in i ett träd, och bilen fattade eld efter avkörningen. Den ensamma personen i bilen omkom eller skadades svårt. Polisen kallar händelsen för mycket allvarlig och är på plats för utredning





