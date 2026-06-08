Brandkontoret firar 280 år - en milstolpe i fastighetsförsäkringar

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor firar i år 280 år. Sedan starten 1746 har verksamheten haft ett tydligt och konsekvent fokus: att försäkra fastigheter i Stockholms län. Bolaget är kundägt och skapar långsiktighet, stabilitet och ett gemensamt intresse av kvalitet.

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Innehåll från Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. Brandkontoret firar i år 280 år - en milstolpe som få bolag kan matcha. Sedan starten 1746 har verksamheten haft ett tydligt och konsekvent fokus: att försäkra fastigheter i Stockholms län. Det är också här, i denna geografiska och affärsmässiga nisch, som styrkan ligger.

Genom att hålla fast vid sitt uppdrag genom århundradena har Brandkontoret byggt upp en unik kompetens och ett genuint engagemang för just stockholmsfastigheter. Bolaget är dessutom kundägt, vilket innebär att de som har sin försäkring också är med och påverkar verksamheten. Denna modell skapar långsiktighet, stabilitet och ett gemensamt intresse av kvalitet - något som genomsyrar hela erbjudandet.

Att 'bli vid sin läst' är inte bara en historisk tillbakablick, utan en aktiv strategi som fortsatt präglar hur Brandkontoret arbetar i dag. Hos Brandkontoret handlar det inte bara om att erbjuda en av marknadens mest genomarbetade fastighetsförsäkringar. Det handlar lika mycket om trygghet i varje kontakt. Här möts kunder av personlig service, snabba beslutsvägar och en organisation där alla medarbetare arbetar under samma tak - något som är ovanligt i dagens försäkringsbransch.

Vid en skada får kunden ofta direkt kontakt med en skadereglerare, vilket skapar en smidig och effektiv process när det verkligen behövs. En annan viktig del av verksamheten är det förebyggande arbetet och kunskapsdelningen. Brandkontoret ser det som en självklarhet att bidra till sina kunders utveckling inom fastighetsförvaltning. Genom handböcker, guider och kurser delar de med sig av sin specialistkunskap, med fokus på förebyggande underhåll.

Resultatet blir inte bara minskad risk för skador, utan också besparingar i både tid och kostnader. För varje försäkringsår utan skador sätter man av 10 procent av årspremien på ett självriskkonto. De pengarna kan täcka hela eller delar av självrisken vid en skada - en förmån som är unik i branschen. Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Stockholms Stads Brandförsäkringskontor och ej en artikel av Dagens industr





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