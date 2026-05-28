Brandkontoret firar 280-årsjubileum med unik inriktning och kundägda modell

Brandkontoret firar i år 280 år, en milstolpe som få bolag kan matcha. Sedan starten 1746 har verksamheten haft ett tydligt och konsekvent fokus: att försäkra fastigheter i Stockholms län. Det är också här, i denna geografiska och affärsmässiga nisch, som styrkan ligger. Genom att hålla fast vid sitt uppdrag genom århundradena har Brandkontoret byggt upp en unik kompetens och ett genuint engagemang för just stockholmsfastigheter. Kundägda och försäkrar bara fastigheter i Stockholms län, säger, Annely Cekredzi marknadskoordinator på Brandkontoret. Denna modell skapar långsiktighet, stabilitet och ett gemensamt intresse av kvalitet – något som genomsyrar hela erbjudandet. Att ”bli vid sin läst” är inte bara en historisk tillbakablick, utan en aktiv strategi som fortsatt präglar hur Brandkontoret arbetar idag.

Brandkontoret firar i år 280 år – en milstolpe som få bolag kan matcha. Sedan starten 1746 har verksamheten haft ett tydligt och konsekvent fokus: att försäkra fastigheter i Stockholms län.

Det är också här, i denna geografiska och affärsmässiga nisch, som styrkan ligger. Genom att hålla fast vid sitt uppdrag genom århundradena har Brandkontoret byggt upp en unik kompetens och ett genuint engagemang för just stockholmsfastigheter. – Vi är kundägda och försäkrar bara fastigheter i Stockholms län, säger, Annely Cekredzi marknadskoordinator på Brandkontoret.kundägt är de som har sin försäkring hos Brandkontoret också med och påverkar verksamheten.

Denna modell skapar långsiktighet, stabilitet och ett gemensamt intresse av kvalitet – något som genomsyrar hela erbjudandet. Att ”bli vid sin läst” är inte bara en historisk tillbakablick, utan en aktiv strategi som fortsatt präglar hur Brandkontoret arbetar idag.det inte bara om att erbjuda en av marknadens mest genomarbetade fastighetsförsäkringar. Det handlar lika mycket om trygghet i varje kontakt.

Här möts kunder av personlig service, snabba beslutsvägar och en organisation där alla medarbetare arbetar under samma tak – något som är ovanligt i dagens försäkringsbransch. Vid en skada får kunden ofta direkt kontakt med en skadereglerare, vilket skapar en smidig och effektiv process när det verkligen behövs.

– Vår inriktning och vår gedigna kunskap är helt enkelt din garanti för att din fastighet ska få ett riktigt bra skydd i alla lägen.del av verksamheten är det förebyggande arbetet och kunskapsdelningen. Brandkontoret ser det som en självklarhet att bidra till sina kunders utveckling inom fastighetsförvaltning. Genom handböcker, guider och kurser delar de med sig av sin specialistkunskap, med fokus på förebyggande underhåll. Resultatet blir inte bara minskad risk för skador, utan också besparingar i både tid och kostnader.

För varje försäkringsår utan skador sätter man av 10 procent av årspremien på ett självriskkonto. De pengarna kan täcka hela eller delar av självrisken vid en skada – en förmån som är unik i branschen





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brandkontoret 280-Årsjubileum Fastighetsförsäkring Kundägda Personlig Service Prebyggande Arbete Kunskapsdelning Förmån Självriskkonto Försäkringsbransch

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brandkontoret fira 280 år som fastighetsförsäkringsexpert i StockholmBrandkontoret firar 280 år med en historisk och unik position som försäkringsgivare för fastigheter i Stockholms län. Med en kundägd modell,Teamsamt verksamhetsfokus på förebyggande arbete och personlig service skapas långsiktighet och trygghet för kunderna.

Read more »

Brandkontoret firar 280 år som specialist på fastighetsförsäkringar i Stockholms länBrandkont{et} firar 280 år sedan starten 1746 och markerar sin unika position som kundägt bolag som enbart försäkrar fastigheter i Stockholms län. Genom ett hållbart fokus på kvalitet, personlig service och direkt kontakt med skadereglerare har företaget byggt stark kompetens och engagemყેხकोｚკვარราะვარม乐ღកྲ愞窿枍卭⟐یہؿ​

Read more »

Problem i Stockholms tunnelbanaSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Stora störningar i Stockholms tunnelbana | Senaste nytt på SvDTunnelbanans röda och gröna linjer i Stockholm plågas på torsdagen av stora störningar.

Read more »