Brandsta City Släckers utmanar Thomas Stenström med sin egen inofficiella VM-låt "All in för Sverige"

Brandsta City Släckers, en svensk coversband, utmanar Thomas Stenström med sin egen inofficiella VM-låt "All in för Sverige", som är en omgjord version av deras Melodifestivalbidrag "Rakt in i elden". Bandets sångare, Glenn Borgkvist, hoppas att låten ska bli populär bland svenska folket och säger att de släpper den en vecka innan den officiella VM-låten av en slump.

Brandsta City Släckers utmanar Thomas Stenström med deras egen inofficiella VM-låt "All in för Sverige", som är en omgjord version av deras Melodifestival bidrag "Rakt in i elden".

Glenn Borgkvist, sångaren i bandet, hoppas att låten ska bli populär bland svenska folket och säger att de släpper den en vecka innan den officiella VM-låten av en slump. Låten "All in för Sverige" är tänkt att heja fram Sverige i VM, även om den inte är den officiella låten, och bandet är entusiastiska över dess potential att nå framgång. En vecka innan Stenström släpper sin låt släpps nämligen Brandsta City Släckers en egen VM-låt.

Låten är en omgjord version av "Rakt in i elden", bandets Mellobidrag som hamnade på en femte plats i finalen i år. Det är även den näst mest spelade låten från tävlingen efter Felicias vinnarlåt "My system". Nu hoppas Brandsta City Släckers på samma succé med "All in för Sverige".

"Rakt in i elden" kände vi var perfekt för detta, för folk kan redan låten och dunket. Vi gjorde om den, skruvade på den och la till lite körer och kände att "ja, det här är Sveriges VM-låt". Att de släpper låten en vecka innan Thomas Stenström släpper sin säger han är en ren slump. Nej, vi hade inte koll på när den officiella släpps, om jag ska vara ärlig.

Men det är klart att det är lite kul. Haha, jag hoppas att det finns en chans. Men nej, det viktigaste är att vi har en bra låt som sitter hos svenska folket. Om den blir lika stor som Thomas Stenströms låt eller inte det får vi se.

Vi vill bara se folket heja fram Sverige nu med lite "dunk-du-dunk". Nu kör vi, nu går vi alla all in för Sverige





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brandsta City Släckers Thomas Stenström VM Melodifestival All In För Sverige Rakt In I Elden Sveriges VM-Låt Svenska Folket Thomas Stenströms Låt Dunk-Du-Dunk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– titeldrömmen krossad för Manchester City' - StryktipsetArsenal levererade som bank medan Newcastle levererade som dold spik, men det räckte inte till 13 rätt förra helgen. Nya tag denna lördag när Stryktipset ser ut som ett Europatips!

Read more »

Nya tag för Bactiguard-duons Smartcella – lägger ned divisionSmartcella, med Bactiguard-duon Thomas von Koch och Christian Kinch som grundare och huvudägare, lägger ned division för att snabbare komma undan förluster.

Read more »

Man City mästare efter Arsenals poängtappManchester City har säkrat ligatiteln. Sportchefen Therese Sjögran, 49, svarar i telefonen när Sportbladet ringer. – Jag får nog sitta här och dricka lite bubbe

Read more »

Manchester City säkrar ligatitelnManchester City säkrar sin första ligatiteln på tio år efter att Arsenal spelat oavgjort mot Brighton.

Read more »