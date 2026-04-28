Brännbollen ifrågasätts – idrottslärare tar bort spelet

Fler och fler idrottslärare väljer att ta bort eller modifiera brännbollen på grund av den psykologiska pressen spelet kan innebära för eleverna. Diskussionen handlar om inkludering och att hitta aktiviteter där alla kan delta på lika villkor.

Många idrottslärare runt om i landet väljer nu att antingen helt ta bort brännboll en från sina idrottslektioner eller att modifiera spelet för att göra det mer inkluderande.

Denna trend belyser en växande medvetenhet om de psykologiska utmaningar som brännbollen kan innebära för vissa elever. Pierre Jakobsson, en idrottslärare i Nyköping, förklarar att den stora pressen som läggs på enskilda elever när de ska kliva fram och slå till bollen inför en hel klass kan vara mycket påfrestande.

Han beskriver hur situationen kan skapa en passivitet hos många elever som inte aktivt deltar i spelet, och hur rädslan för att misslyckas eller bli bedömda kan hindra dem från att engagera sig fullt ut. Jakobsson betonar att det inte handlar om att avskaffa brännbollen helt, utan snarare om att hitta alternativa aktiviteter eller anpassa reglerna så att fler elever känner sig trygga och inkluderade.

Han nämner ultimate frisbee och andra taktiska lekar som exempel på aktiviteter som kan främja delaktighet och samarbete utan att skapa samma typ av press som brännbollen. Svenska idrottslärarföreningen delar Jakobssons syn på att brännbollen bör anpassas efter situationen och individen. De understryker vikten av att bevara brännbollen som en del av den svenska idrottskulturen, men samtidigt erkänner de att spelet kan vara utmanande för vissa elever.

Föreningen förespråkar en mer förlåtande miljö där eleverna känner sig trygga att ta risker och göra misstag. Detta kan innebära att man tillåter fler försök, ger mer stöd och uppmuntran, eller att man modifierar reglerna för att minska pressen på enskilda spelare. Diskussionen kring brännbollen har fått stor uppmärksamhet i media, och Jakobsson har blivit kontaktad av flera nyhetsorganisationer efter att han delade sina erfarenheter.

Han uttrycker sin förvåning över det stora intresset, och funderar över om det kan bero på att brännbollen har en starkare kulturell betydelse för äldre generationer av lärare. Han påpekar att det är viktigt att reflektera över vad man som lärare vill uppnå med idrottslektionen – är det främst tävlingsmomentet som är viktigt, eller är det att alla elever ska kunna delta på lika villkor?

Jakobsson är tydlig med att han personligen föredrar att välja andra aktiviteter än brännboll på sin skola. Han anser att det finns många andra sätt att främja rörelse, samarbete och glädje på idrottslektionen utan att skapa samma typ av psykologiska hinder som brännbollen kan innebära. Han betonar att anpassning av brännbollen är möjligt, men att han hellre satsar på aktiviteter som är mer inkluderande från början.

Denna utveckling speglar en bredare trend inom idrottspedagogiken att fokusera mer på elevens välbefinnande och att skapa en positiv och stöttande lärmiljö. Det handlar om att se till att alla elever känner sig trygga och motiverade att delta i idrottsaktiviteter, oavsett deras fysiska förmåga eller personliga preferenser. Att ifrågasätta traditionella idrottsaktiviteter som brännbollen är ett steg mot att skapa en mer inkluderande och meningsfull idrottsundervisning för alla elever.

Det är en diskussion som kräver lyhördhet, reflektion och en vilja att anpassa sig efter elevernas behov och förutsättningar





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brännboll Idrottslärare Skola Inkludering Psykisk Hälsa

United States Latest News, United States Headlines

