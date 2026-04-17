Brännskada stoppade Nordfeldt – detaljer avslöjas

Kristoffer Nordfeldt drabbades av en allvarlig brännskada under en semester på Mykonos, vilket höll honom borta från Swansea City under två månader. John Guidetti berättar om den ovanliga olyckan som lämnat märken.

Nu har detaljerna kring den olyckliga skada som höll den svenske landslagsmålvakten Kristoffer Nordfeldt borta från spel i Premier League-klubben Swansea City under två månader, framkommit. Det var under en gemensam semester på den grekiska ön Mykonos som händelsen inträffade. För John Guidetti , som vid tidpunkten nyligen hade presenterats som nyförvärv i spanska Celta Vigo, markerade resan en betydande milstolpe då det var hans första upplevelse av att dricka sprit.

I en uppmärksammad intervju i podcasten "Alla andra kan gå hem" delade Guidetti med sig av anekdoten som belyser Nordfeldts ovanliga smak för en specifik shot. Guidetti beskriver hur Nordfeldt, med smeknamnet "Kribben", föredrog en flammande shot, troligtvis en "flaming sambuca". Denna typ av drink involverar en traditionell ritual där deltagaren kväver lågan med handflatan, vilket skapar ett undertryck i glaset som gör att det fäster vid huden. "Men "Kribben" lämnar ett lufthål och bränner upp hela handen. Han missar de första två månaderna på säsongen för Swansea", berättade Guidetti, vilket tydliggjorde den direkta kopplingen mellan incidenten och Nordfeldts frånvaro från klubblaget. Kristoffer Nordfeldts övergång till Swansea City skedde i juni 2015, då han lämnade nederländska Heerenveen för spel i den engelska högstadivisionen. Trots den allvarliga brännskadan, som krävde en tids återhämtning, förblev han en del av Swansea City under drygt fyra år. Under sin tid i klubben fick han ihop 24 starter, varav majoriteten ägde rum i andradivisionen, The Championship. Nordfeldts betydelse för det svenska landslaget understryks ytterligare av hans insatser tidigare under året, då han var en nyckelspelare i Sveriges VM-kvalsegrar mot Ukraina och Polen. Trots att denna specifika skada nu tillhör det förflutna, hävdar John Guidetti att Nordfeldt än idag bär synliga ärr på huden som en påminnelse om den sommarsemestern på Mykonos





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och GöteborgDet är stopp i tågtrafiken mellan Alingsås och Vårgårda efter att ett träd fallit ner på spåret, skriver GP.

Handbollsdomare sätter stopp för tränarnas videokritikHandbollens SM-slutspel präglas av intensiva matcher och diskussioner kring domslut. Nu har domarna tröttnat på att få videoklipp från tränare och sportchefer som kritiserar bedömningar. Enligt ett mejl från domar- och funktionärskommittén (DFK) ses dessa handlingar som försök att påverka domarna, vilket kan rapporteras som otillbörlig påverkan.

Fakta i frågan: Kommer Sverige att klara en allt äldre befolkning?Fakta i frågan: Barnafödandet minskar och andelen äldre ökar. Är välfärden hotad nu? DN:s Kristoffer Örstadius reder ut i Fakta i frågan.

Tågtrafik stoppas akut mellan Västerås och Kolbäck/Köping/HallstahammarAkut banarbete efter växelfel i Dingtuna orsakar stopp i tågtrafiken mellan Västerås och Kolbäck/Köping/Hallstahammar under fyra timmar. Ersättningsbussar kommer att sättas in, vilket leder till längre restider. Trafiken beräknas återupptas klockan 14.

Analyshus kapar teleduon: ”Svårt att se signifikanta uppsidor”Två analyshus sänker rekommendationen för teleoperatörerna Telia och Tele2.Bolagens starka utveckling den senaste tiden ligger bakom.”Det är svårt att se signifikanta uppsidor från de här nivåerna”, säger Kepler Cheuvreuxs analytiker Kristoffer Carleskär.

Flyg i sommar – hotat men inte helt stoppatTrots oroligheter på världsmarknaden kan sommarens flygresor fortsätta, om än med potentiella neddragningar och högre priser. Expert menar att ett totalt stopp är osannolikt.

