Bränslebrist hotar – ransonering kan bli verklighet i Sverige

Geopolitiska spänningar och attacker mot oljeanläggningar leder till en global oljebrist som riskerar att drabba Sverige med bränsleransoneringar, särskilt gällande diesel och bensin. Flygbranschen och industrin påverkas redan nu kraftigt.

Den globala oljetillgången är under stor press, med en minskning på 10–15 procent till följd av geopolitiska spänningar i Mellanöstern och attacker mot ryska oljeanläggningar.

Situationen påverkar redan flygbranschen kraftigt, där Lufthansa nyligen ställt in 20 000 avgångar fram till oktober. Även industrier som plast- och kemikalieproduktion tvingas minska sin verksamhet, och flera asiatiska länder har infört bränsleransoneringar. Enligt Christian Kopfer på Arctic Securities är det oundvikligt att även Sverige kommer att drabbas av ransoneringar, initialt gällande diesel som är kritisk för transport, jordbruk och industri. Han förutspår att privatbilismen kommer att prioriteras ned, följt av ransoneringar på bensin.

Energimyndigheten rapporterar brist på flygbränsle men bedömer tillgången på diesel och bensin som stabil på kort sikt, tack vare strategiska reservlager. Att fortsätta köpa bränsle till höga priser ses som ett politiskt beslut, och Kopfer tvivlar på att Sverige kommer att prioritera att upprätthålla nuvarande oljekonsumtion. Energimyndigheten ser ransonering som en sista utväg, efter informationskampanjer och frivilliga åtgärder för att minska bränsleförbrukningen. Samordning inom EU är avgörande för att undvika att medborgare åker till andra länder för att tanka.

Sveriges energiförsörjning är stabil i cirka en månad, men läget är osäkert på längre sikt. Näringsminister Ebba Busch (KD) bekräftar att man följer utvecklingen noggrant och att ransonering inte är uteslutet, men att det inte är aktuellt i dagsläget. En krisberedskapsgrupp har tillsatts för att utvärdera potentiella åtgärder. Regeringen har ännu inte utfärdat några uppmaningar till hushållen att minska bilåkandet.

Den nuvarande situationen utgör en av de värsta energikriserna i historien och kräver beredskap och potentiellt drastiska åtgärder för att säkerställa energiförsörjningen





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oljebrist Bränsleransonering Energi Flygbranschen Diesel Bensin Energimyndigheten Ebba Busch

United States Latest News, United States Headlines

