Bränslepriserna stiger – SD vill integrera elsparkcyklar i SL-trafiken

Bensin- och dieselpriserna fortsätter att öka. Samtidigt föreslår Sverigedemokraterna en utökning av SL-trafiken med nya färdmedel och en pojke som anhållits för skolhot i Borlänge har släppts.

Fredagens prishöjningar på bränsle markerar en fortsatt uppåtgående trend på grund av stigande oljepriser på världsmarknaden. Dieselpriset steg med 30 öre per liter och bensinpriset med 25 öre.

Under hela veckan har bensinpriset ökat med cirka 50 öre, medan dieseln i stort sett har legat kvar på samma nivå. Aktuella priser för privatbilister ligger strax under 22 kronor per liter för diesel och knappt under 19 kronor för bensin. Samtidigt föreslår Sverigedemokraterna i Region Stockholm en utökning av SL-trafiken för att inkludera fler färdmedel som elsparkcyklar och hyrcyklar, med en gemensam biljettlösning. Detta initiativ syftar till att förenkla resandet och inspireras av liknande system i städer som Berlin.

Samuel Stephan, SD:s trafikpolitiske talesperson, betonar att Stockholm ligger efter och att resenärer bör kunna kombinera olika transportalternativ utan onödiga komplikationer och flera appar. Målet är att modernisera kollektivtrafiken och underlätta vardagen för stockholmarna. Vidare har en pojke som tidigare anhållits misstänkt för grovt olaga hot i samband med skolhoten i Borlänge släppts.

Förundersökningen har lagts ner då åklagarmyndigheten funnit att det inte finns tillräckligt med bevis för att styrka att pojken uttryckt något som kan betraktas som ett olaga hot. Misstolkningar och felaktig ryktesspridning ligger bakom anklagelserna, enligt kammaråklagare Joel Henning. Ett utbrott av vinterkräksjuka (norovirus) har drabbat nära 360 personer i Lerum, många av dem efter att ha ätit på lokala sushirestauranger. Västra Götalandsregionen väntar på ytterligare provresultat och varnar för risken för sekundär smitta.

SJ rapporterar en ökning med tio procent av tågbiljettsförsäljningen inför sommaren jämfört med förra året, vilket kan vara kopplat till stigande bränslepriser. Försvarstalangen Hanna Wijk tvingas avsluta säsongen med Tottenham på grund av en knäskada. En undersköterska i Jönköping åtalas för att ha örfilat en äldre man på ett äldreboende, efter en incident där mannen spottat på personalen. Undersköterskan nekar till brott





