Brasilien vinner mot Haiti

Brasilien vann sin andra match i VM med 3-0 mot Haiti på Philadelphia Stadium. Detta efter tre mål i första halvlek. Matheus Cunha fick chansen från start och tackade för förtroendet genom att göra de två första målen.

Brasilien vann sin andra match i VM med 3-0 mot Haiti på Philadelphia Stadium. Detta efter tre mål i första halvlek. Matheus Cunha fick chansen från start och tackade för förtroendet genom att göra de två första målen.

Vinícius Júnior låg bakom båda Cunhas mål och blev själv målskytt för andra matchen i rad. Raphinha utbytt Matheus Cunha men hade ingen rolig match och byttes ut i den 40:e minuten. Med en omgång kvar av gruppspelet har Brasilien fyra poäng och leder grupp C med två måls bättre målskillnad än Marocko





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Brasilien Haiti VM Matheus Cunha Vinícius Júnior Raphinha

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