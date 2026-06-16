Brasiliens högsta domstol dömer Eduardo Bolsonaro till fängelse

Brasiliens högsta domstol har dömt Eduardo Bolsonaro, son till expresidenten Jair Bolsonaro, till över fyra års fängelse för att ha uppmanat USA att införa sanktioner mot Brasilien. Uppmaningarna skedde i samband med rättegången mot fadern som dömts till ett 27-årigt fängelsestraff för att ha försökt iscensätta en kupp efter sin valförlust 2022.

Brasiliens högsta domstol har dömt Eduardo Bolsonaro , son till expresidenten Jair Bolsonaro , till över fyra års fängelse för att ha uppmanat USA att införa sanktioner mot Brasilien.

Uppmaningarna skedde i samband med rättegången mot fadern som dömts till ett 27-årigt fängelsestraff för att ha försökt iscensätta en kupp efter sin valförlust 2022. Runt 40 av de stulna husdjuren kunde återförenas med sina ägare i Vietnam. Nio personer har gripits i och med att polisen avslöjat en 'kriminell grupp som specialiserar sig på att stjäla och samla in katter'.

Enligt organisationen Humane World for Animals uppskattar man att fem miljoner hundar och en miljon katter stjäls och slaktas i Vietnam varje år för att sälja köttet. En MC-förare är allvarligt skadad efter en trafikolycka i Pajala. New York-börsen stängde i huvudsak på negativ mark på tisdagen. Återigen var det starkt AI-kopplade aktier som fick en släng av frossa. Rymdbolaget Space X fortsatte stiga efter en positiv börsintroduktion





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Brasiliens Högsta Domstol Eduardo Bolsonaro Jair Bolsonaro USA Sanktioner

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