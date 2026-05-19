Breaking News: Israeli Airstrikes in Southern Lebanon and Escalation of Tensions

Minst 19 persons deaths in Israeli airstrikes in Southern Lebanon, Iran-backed Hizbollah alleges encounter with Israeli forces advancing towards Haddatha. An Israeli tank reported destroyed. Israeli forces shoot down incoming drones from Hezbollah over northern Israel. US sanctions against Skywave tanker for oil smuggling from Iran. Progress in US-Iran talks, US president temporarily backs off Iran strike, and more.

Minst 19 personer har dödats i israeliska flygattacker i södra Libanon, enligt libanesiska hälsodepartementet. Samtidigt uppger Iran stödda Hizbollah att man drabbat samman med israeliska styrkor som försöker avansera mot Haddatha.

Enligt uttalandet ska en israelisk stridsvagn ha förstörts. Den israeliska militären meddelar att inkommande drönare från Hizbollah skjutits ned över norra Israel. USA har utfärdat sanktioner mot fartyget Skywave för att ha hjälpt till att frakta olja från Iran. USA:s vicepresident JD Vance säger att USA och Iran har gjort stora framsteg i sina samtal, och ingen av sidorna vill se återupptagandet av stridigheterna.

Israels ultranationalistiske finansminister Bezalel Smotrich hävdar att Internationella brottmålsdomstolen (ICC) har utfärdat en arresteringsorder mot honom. Iran varnar att landet kan ”öppna nya fronter” mot USA om landet beslutar sig för att återuppta attackerna. Över 3 000 människor har dödats sedan Israel invaderade och ockuperade delar av Libanon och inledde ett upptrappande av anfalle





