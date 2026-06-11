Breaking the cycle of long-term dependency and poverty: Moderates' vision for welfare reform

The Swedish Moderate Party proposes a comprehensive welfare reform to address the challenges of long-term dependency and poverty. The reform aims to ensure that those who can work and contribute also do, providing a pathway for individuals to break the cycle of dependency and poverty. The party emphasizes the importance of securing welfare for those in need, such as the elderly, disabled, and those temporarily in need of support, while also encouraging the hard-working population to take responsibility and participate in society.

M: Varje krona som binds i långvarigt bidragsberoende är en krona som inte kan användas för att ge våra seniorer en värdig ålderdom. Välfärden är en central del av det svenska samhällskontraktet.

Den bygger på att den som arbetar, betalar skatt och gör rätt för sig ska kunna lita på att välfärden finns där när den behövs. Det ska också den kunna göra som har arbetat ett helt liv och byggt upp vårt land. I dag har Sverige stora problem med långvarigt bidragsberoende och utanförskap som ofta går i arv. Samtidigt blir befolkningen äldre.

Sverige behöver att alla som kan arbeta och bidra också gör det. Det är en oro vi tar på allvar. Men frågan måste förstås i sitt sammanhang. System som håller människor kvar i långvarigt bidragsberoende är dåliga för barnen, för vuxna och för samhällets utveckling.

För att både värna välfärden och bryta långvarigt utanförskap behöver vi se några saker klart. För det första måste välfärden säkras för den som är sjuk, äldre, har funktionsnedsättning eller tillfälligt behöver stöd. Välfärdens resurser är begränsade. Varje skattekrona kan bara användas en gång.

Den som slitit hela livet och betalat skatt, ska kunna lita på att resurserna inte binds upp i system som gör att människor fastnar i bidragsberoende utan att komma i arbete. För det andra behöver barn till familjer i utanförskap se vägen in i samhället. Språk, utbildning och arbete är det som långsiktigt bryter fattigdom och utanförskap. Det gäller inte minst kvinnor som i dag står långt från arbetsmarknaden.

Egen försörjning ger mer än en lön. Den ger självständighet, bättre pension och trygghet genom livet. Barn får inte bättre framtidsutsikter av att växa upp i hem där vuxna står utanför arbete och samhällsgemenskap år efter år. Tvärtom visar forskning och erfarenhet att utanförskapet går i arv.

För det tredje kräver samhällskontraktet ömsesidighet och tydliga krav, eftersom rättigheter och skyldigheter hör ihop. Om tillräckligt många tappar tron på att systemet är rättvist försvagas viljan att bära det. Med aktivitetskrav ska den som lever på bidrag göra vad den kan för att närma sig arbetsmarknaden. Vi ställer tydliga krav på kommunerna att ge hjälp och stöttning i detta.

Med kvalificering till vissa välfärdsförmåner tydliggörs att Sverige inte är någon kravlös gemenskap. Regeringens reformer leder till ett Sverige där fler människor försörjer sig själva, fler barn ser sina föräldrar gå till jobbet och välfärden får bättre förutsättningar att räcka till dem som verkligen behöver den. Hårt arbetande invånare som går till jobbet, betalar skatt och tar ansvar i vardagen, ska kunna lita på att välfärden fungerar när den behövs.

I en kommun som Norrtälje, med många äldre, stora avstånd och växande behov i välfärden, blir detta särskilt tydligt. Skolan, vården, omsorgen och tryggheten måste hålla också när befolkningen blir äldre och behoven ökar. Det handlar om personal som har tid att göra sitt jobb, äldre som får omsorg när krafterna sviker och barn som får stöd i skolan i tid. Då kan inte bidragssystemen utformas så att arbetsföra människor fastnar i långvarigt utanförskap.

Det är därför bidragssystemen inte kan bedömas isolerat. Varje krona som binds i långvarigt bidragsberoende är en krona som inte kan användas för att ge våra seniorer en värdig ålderdom, med omsorg som fungerar när krafterna inte längre räcker och anhöriga behöver känna trygghet. Vi ska hjälpa människor som behöver stöd. För att kunna göra det måste vi också ställa krav på den som kan arbeta, delta och bidra.

Moderaterna tar ansvar för samhällskontraktet. Vi värnar välfärden. Och vi ser till att alla som gör rätt för sig ska kunna lita på att välfärden finns där när den behövs. Hitta ditt personliga flöde med ämnen och skribenter du följer under Mitt konto Följe





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