Amerikansk president Donald Trump har sagt i en intervju med Fox News att han är nära att beordra nya attacker mot iranska kraftverk och broar eftersom Iran dröjer med att nå en uppgörelse. Finanskoncernen Morrow Bank har släppt prospektet för sin företrädesemission på 592 miljoner kronor.

Brentoljan har stigit med 1,2 procent till 92,52 dollar per fat, medan WTI-oljan har ökat med 1,5 procent till 89,48 dollar. Amerikansk president Donald Trump har sagt i en intervju med Fox News att han är nära att beordra nya attacker mot iranska kraftverk och broar eftersom Iran dröjer med att nå en uppgörelse.

Trump har också sagt att förhoppningar om ett avtal har pressat oljepriset de senaste dagarna trots fortsatt begränsad trafik genom Hormuzsundet. Fokus ligger nu på Trumps nästa steg, enligt Staunovo. Finanskoncernen Morrow Bank har släppt prospektet för sin företrädesemission på 592 miljoner kronor. Centralbanker har länge dominerat som köpare på guldmarknaden, men förra året blev annorlunda när kryptobolaget Tether seglade upp som den största enskilda aktören.

Volvo Cars tappar försäljning trots rekord på elbilsmarknaden. Analytikern Matthias Schmidt pekar ut EX60 och Europa som vägen tillbaka. Samtidigt hotas Volvos position på den globala marknaden. Medicinteknikbolaget Episurf Medical har tecknat avtal om att förvärva Kuststaden Invest och dess fastighetsägande dotterbolag till ett överenskommet fastighetsvärde om 647 miljoner kronor





AFV_magasin / 🏆 22. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brentoljan WTI-Olja Donald Trump Iran Morrow Bank Episurf Medical

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump: Iran sköt ned amerikansk attackhelikopterEn amerikansk attackhelikopter störtade utanför Oman på måndagen. Enligt president Donald Trump har den amerikanska militären bekräftat att…

Read more »

Trump: Iran har skjutit ned amerikansk helikopter – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Trump lovar svar: Iran sköt ner attackhelikopterIran har skjutit ned en amerikansk attackhelikopter som patrullerade över Hormuzsundet, uppger president Donald Trump.

Read more »

USA svarar efter att Iran skjutit ned amerikansk helikopterUSA har påbörjat svarsattacker efter att Iran enligt president Donald Trump skjutit ned en amerikansk helikopter. Iran har hotat med hämnd och utländska styrkor har uppmanats att akta sig.

Read more »