Brexit-frågan hotar Keir Starmers framtid som premiärminister

Brexit-frågan har blivit aktuell igen och kan komma att avgöra premiärminister Keir Starmers framtid. En majoritet av britterna vill ha ett återinträde i EU, men splittringen i regeringspartiet kan hota hans position.

LONDON. Ska Storbritannien gå med i EU igen? Frågan är aktuell på nytt och kan komma att avgöra premiärminister Keir Starmers framtid.

Som inloggad kan du ta del av flera smarta funktioner. Konferenssalen exploderade. Keir Starmer fick en spontan stående ovation, det har han inte fått sedan dess, och talet säkrade hans stöd bland partikollegorna, berättar hans biografiförfattare Tom Baldwin när jag intervjuar honom. Det har gått tio år sedan 52 procent av britterna röstade för brexit.

EU-frågan gjorde Keir Starmer till partiledare för Labour 2020. Nu kan den ironiskt nog komma att fälla honom. Startskottet kom i ett tal som Wes Streeting gav på en konferens förra helgen, dagen efter att han avgått som hälsominister, krävt att Keir Starmer gör detsamma och insisterat på en konkurrens om premiärministerposten. I talet kallade han brexit för ett katastrofalt misstag och sade att Storbritannien borde gå med i EU igen.

Det blev stora rubriker, men utspelet uppskattades inte av Manchesters borgmästare Andy Burnham, som också har siktet inställt på Downing Street. Inte för att han är emot EU, utan av rent strategiska skäl. För att kunna utmana Starmer måste Burnham nämligen först vinna ett fyllnadsval i ett distrikt där många i omröstningen 2016 ville ha brexit. Att stöta sig med brexitörernaen tidsfråga innan EU återigen skulle hamna i centrum av den politiska debatten.

Brexit var en nationell chock och obearbetade trauman har en tendens att stiga upp till ytan vid nya kriser. I dag är en majoritet av britterna för ett återinträde. Deras land blev inte rikare utanför EU, inte heller invandringen minskade. Den svängda opinionen kan också förklaras med ett generationsskifte.

Det var framför allt äldre som var för brexit. Många av dem finns inte längre kvar i röstlängderna. lovade Keir Starmer att placera Storbritannien i hjärtat av Europa. I samma anförande sade han att de röda linjer som håller landet utanför tullunionen och EU:s inre marknad inte skulle korsas. Hur det går ihop är svårt att förstå.

Men det finns en som gnuggar händerna över splittringen i regeringspartiet. Det handlar förstås om Nigel – mr Brexit – Farage, ledare för högerpopulistiska Reform UK som aldrig är sen att påpeka Labours brist på ledarskap och tydliga besked





