Sverige mötte Nederländerna i en intensiv fotbollsmatch där Brian Brobbey gjorde två tidiga mål och gav det holländska laget en komfortabel halvtidsledning. Tränare Graham Potter kommenterade taktiska anpassningar under första halvan och lovordade lagets reaktion efter att ha过半En intensiv fotbollsmatch mellan Sverige och Nederländerna spelades ut där Brian Brobbey blev matchens hjälte med två tidiga mål. Sverige kämpar för att ta sig tillbaka i andra halvan.

Sverige mötte Nederländerna i en spännande fotbollsmatch som påminde om VM-premiären mot Tunisien med tidiga mål. Brian Brobbey öppnade efter bara sex minuter genom att trycka in bollen efter ett inspel från Cody Gakpo.

Samma spelare fördubblade ledningen tolv minuter senare på ett liknande sätt, när han kom framför Isak Hien i straffområdet och sköt in efter ett pass från Denzel Dumfries. Trots att Brobbey inte var med i startelvan i premiärmatchen gjorde han ett starkt avtryck i detta möte. Sverige låg därmed 0-2 under halvtid vilket krävde en stor kamp för att vända resultatet. John Guidetti uttryckte frustrationen om att laget inte hade stått upp i första halvan.

Tränaren Graham Potter konstaterade att det första målet kom efter en felaktig pressning från svensk sida, men att reaktionen efteråt var positiv och att andra halvan blev bättre. Potter berömde de taktiska justeringarna som gjordes för att öppna upp ytorna. Sverige hade en svår första halvlek, medan Nederländerna fick lovord för sitt angripande spel. Internationella medier kallade Nederländernas spel för en mardröm och att de slaktade svenskarna.

Vålerengas sportchef Joacim Jonsson var kritisk mot Isak Hien och menade att hans landslagsprestande var oacceptabel trots starka klubblag. Han påpekade att Sverige har dåliga försvarare och att Hien var ett problem. De Telegraaf beskrev Brobbey som stekhet och krönikör Valentijn Driessen ropade upp spelformen som det holländska landslaget burde visa - ett aggressivt, måljäktande spel till skillnad från det mer kalkylerade mot Japan.

Oranje använde sig av deep passes, tog initiativet och belönade sig med två mål medan Donyell Malen hade varitDavis i tidigare matcher. Valet av Brobbey framför Malen visade sig lyckat enligt krönikan. Slutsatsen var att Nederländerna nu måste fortsätta med samma filosofi och inte spela försiktigt





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