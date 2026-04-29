Brighton bygger historisk arena för damlaget – första i Europa

Brighton & Hove Albion planerar en ny arena exklusivt för sitt damlag i WSL, med en kapacitet på 10 000 åskådare och en budget på cirka en miljard kronor. Arenan blir den första i sitt slag i Europa och kommer att ligga i anslutning till Amex Stadium.

Brighton & Hove Albion, klubben i WSL (Women's Super League), tar ett historiskt steg genom att planera byggandet av en helt ny arena dedikerad enbart till sitt damlag.

Detta ambitiösa projekt, som beräknas kosta mellan 80 och 85 miljoner pund – motsvarande ungefär en miljard svenska kronor – kommer att erbjuda en publikkapacitet på 10 000 åskådare och förväntas stå klar till säsongen 2030-31. Den nya arenan kommer strategiskt att placeras i direkt anslutning till herrlagets hemmaarena, Amex Stadium, och de två arenorna kommer att kopplas samman via en praktisk gångbro, vilket skapar en integrerad och modern sportanläggning.

Detta initiativ markerar en betydande investering i damfotbollen och signalerar Brightons engagemang för att skapa en professionell och inspirerande miljö för sina kvinnliga spelare, personal och supportrar. Projektet är inte bara viktigt för Brighton utan även för utvecklingen av damfotbollen i Europa, då det är det första i sitt slag på kontinenten. Tidigare har liknande arenor endast funnits i USA, vilket gör Brightons satsning till en pionjärinsats.

Beslutet kommer i en tid då intresset för damfotboll ökar kraftigt, vilket syns i ökande publiksiffror i WSL. Flera klubbar har redan börjat utnyttja herrlagens arenor för att möta den växande efterfrågan, men Brighton går nu ett steg längre genom att investera i en dedikerad anläggning. Denna satsning visar att klubben ser damfotbollen som en lika viktig del av verksamheten som herrfotbollen och är beredd att investera i dess framtid.

Skisserna som nyligen presenterats visar en modern och funktionell arena, designad för att maximera både spelarupplevelsen och åskådarupplevelsen. Arenan kommer att innehålla alla nödvändiga faciliteter för ett professionellt damlag, inklusive moderna omklädningsrum, träningsanläggningar och medicinska resurser. Dessutom kommer arenan att vara utformad för att skapa en intim och engagerande atmosfär för supportrarna, med fokus på att skapa en stark hemmafördel för damlaget.

Den strategiska placeringen intill Amex Stadium kommer också att underlätta för supportrarna att besöka båda lagen och skapa en gemenskap kring klubben. Detta projekt är ett tydligt tecken på att damfotbollen är på väg att etablera sig som en lika respekterad och populär sport som herrfotbollen, och Brighton & Hove Albion är i framkant av denna utveckling.

Klubben hoppas att den nya arenan kommer att inspirera fler unga tjejer att börja spela fotboll och att bidra till att öka intresset för damfotboll i Storbritannien och Europa. Investeringen i arenan är inte bara en investering i sporten utan också en investering i samhället och i framtiden





