Brist på behöriga lärare urholkar kvaliteten i den anpassade skolan

Riksförbundet FUB och Autism Sverige uppmanar regeringen att ta sitt ansvar och stoppa den strukturella diskrimineringen av elevgruppen i den anpassade skolan.

Antalet elever i den anpassade skolan växer snabbt, men bristen på behöriga lärare urholkar kvaliteten i undervisningen. Riksförbundet FUB och Autism Sverige uppmanar regeringen att ta sitt ansvar och stoppa den strukturella diskrimineringen av elevgruppen.

Detta är en debattartikel där skribenternas åsikter och idéer är deras egna. Skolverkets senaste statistik visar att antalet elever har ökat med 6,8 procent i den anpassade grundskolan och 5 procent i den anpassade gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. Trots att ökningen pågått länge ser vi inte några initiativ som säkerställer att skolformen har tillräcklig kapacitet att möta fler elever. Ny statistik för anpassade grundskolan visar låga 14 procent behöriga lärare.

Det innebär att elever med det största stödbehovet möter lägst lärarkompetens av alla. Bristen får direkta konsekvenser för undervisningens kvalitet. I många fall förskjuts undervisningsansvaret ofta till elevassistenter. De utgör en viktig resurs, men de kan inte ersätta lärare.

Detta faktum är svårt att förena med grundläggande krav på likvärdig utbildning. Utvecklingen måste dessutom förstås i ett rättighetsperspektiv. Sverige har genom Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen åtagit sig att säkerställa en tillgänglig och god utbildning för barn med funktionsnedsättning. FN:s övervakningsorgan har vid upprepade tillfällen riktat kritik mot Sverige för brister i likvärdighet, stöd och kvalitet inom utbildningen.

Situationen i den anpassade skolan visar att denna kritik fortsatt är relevant. Regeringen måste nu säkerställa att rättigheter efterlevs i praktiken och att elever i den anpassade skolan får en lika god och kvalitativ utbildning som andra elever. Allvaret skärps ytterligare av att de tillfälliga undantagen från behörighetskraven i den anpassade skolan upphör 2028. Vi hoppas därför att Utredningen om speciallärar‑ och specialpedagogutbildningarna som presenteras i juni, kommer med konkreta förslag som riktar ljuset mot behörighetskrisen.

Riksförbundet FUB och Autism Sverige uppmanar regeringen att ta sitt ansvar och stoppa den strukturella diskrimineringen av elevgruppen, så att barn och elever med IF och autism får en god och likvärdig utbildning





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Brist På Lärare Den Anpassade Skolan Kvalitetsproblem Rättigheter För Barn Med Funktionsnedsättning

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