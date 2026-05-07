Brist på struktur i mjukvaruhanteringen kan kosta företag tusentals kronor per användare och år

Enligt Joakim Isaksson, product manager på Dustin, kan brist på struktur i mjukvaruhanteringen kosta företag tusentals kronor per användare och år. Ett vanligt problem hos medelstora företag är att mjukvara köps in från flera håll i organisationen, vilket kan leda till att ingen har en samlad överblick över vad som används och betalas för.

Tillgång till alla låsta artiklarInnehåll från Dustin

Följden kan bli att ingen har en samlad överblick över vad som används och betalas för. – En stor del av dessa företag använder främst molnbaserade licenser från Microsoft, men kompletterar ofta med andra verktyg beroende på verksamhetens behov, säger Joakim Isaksson, product manager på Dustin. Ett första steg mot att tappa kontrollen är när inköpen sker utanför den centralt hanterade IT-miljön. – Det är vanligt med någon form av skugg-IT.

Licenser kan köpas på kreditkort utan att IT-avdelningen känner till det, säger han. I många organisationer hänger också gamla lösningar kvar – samtidigt som man betalar för nya mjukvaror. – Förr var det vanligt att enskilda medarbetare köpte molnlagring, nu handlar det oftare om olika AI-tjänster. När överblicken saknas blir det också svårt att välja rätt licensnivåer.

– Risken är stor att man betalar för avancerade paket som inte används fullt ut, eller saknar funktioner och därför kompletterar med ytterligare verktyg utanför den ordinarie miljön. En lösning för att undvika att användarna köper egna AI-tjänster är att köpa Copilot från Microsoft centralt, säger Joakim Isaksson. Risken är annars onödiga kostnader på tusenlappar per användare och år. Dessutom ökar risken för skugg-IT när IT-avdelningen saknar insyn i vilka program som används.

– Vi ser också att företag inte alltid har rätt licensnivå utifrån sina behov, särskilt ur ett säkerhetsperspektiv. Det är mycket vanligt att företagen betalar för säkerhetsmoduler från Microsoft som man inte implementerar. En vanlig startpunkt är att grundligt gå igenom nuläget. – Vi börjar med att kartlägga vilka licenser som finns, hur de används och vilka behov organisationen har, säger Joakim Isaksson.

Efter kartläggningen handlar nästa steg om att skapa en mer kontrollerad och lättöverskådlig miljö. Det handlar bland annat om att samla inköp och licenshantering centralt, minska skugg-IT och skapa tydliga processer för hur mjukvara köps in och används. – Det kan innebära att ta bort licenser som hänger kvar men som nu finns via Microsoft, vilket så klart sparar pengar. Samtidigt sparar man tid och minskar det manuella arbetet.

– Ofta leder arbetet dessutom till att vi identifierar och hjälper till att implementera nya säkerhetsfunktioner. Många företag använder idag Microsofts AI-lösning Microsoft 365 Copilot. – Men inte alla vet hur man på bästa sätt använder den. Därför undersöker vi hur den används och var det finns potential att arbeta smartare.

Det kan handla om att automatisera delar av arbetet eller förenkla återkommande uppgifter med hjälp av Copilot eller agenter. I takt med att Microsoft utvecklar nya AI-funktioner och mer avancerad agenthantering, ökar kraven på kontroll över licenser och system. – Man kan tänka sig att många användare skapar egna agenter som börjar göra saker till höger och vänster. Utan kontroll blir det snabbt svårt att få överblick.

Har man en strukturerad miljö ökar möjligheterna för att ta nästa steg och utnyttja den nya generationen av verktyg, både inom AI och säkerhet, avslutar Joakim Isaksson





