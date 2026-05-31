Bristfällig information då tunnelbanevagn havererade i Stockholm

En passagerare som var närvarande vid en tunnelbanehaveri mellan Östermalmstorg och Karlaplan kritiserar SL för bristande信息 och dålig krishantering. Trots att forsfallet eux tillstånd att passagerare kan få ersättning, lyfter erfarenheterna fram behov av förbättrad kommunikation under nödsituationer.

En 60-årig kvinna, Helén Lindqvist, satt i en tunnelbanevagn som havererade mellan Östermalmstorg och Karlaplan i Stockholm under lördagen. Händelsen innebar att hon och ett äldre par missade deras dotters vigsel, vilket understryker de bredare konsekvenserna av transportproblem.

Lindqvist uttrycker inte så mycket frustration över att forsfallet inträffade som över hur SL hanterade situationen, särskilt bristen på tydlig och regelbunden information. Hon beskriver att efter en initial period av lugn meddelade tågföraren att det fanns ett problem och att hon skulle återkomma snart. Efter ungefär 20 minuter uppdaterades passagerarna om att felet var allvarligt, men sedan hände det inte mycket på länge.

Efter ytterligare 40 minuter meddelades att de väntade på en tekniker, och att de skulle få lämna inom tio minuter. En timme gick dock innan någon faktisk rörelse skedde. Lindqvist pekar på att informationen var Fragmenterad och oregelbunden, och att de initialaLOppen lovnaderna inte hölls. Det fanns även en kvinna i närheten med klaustrofobi som var i ett jobbigt läge, och trots det frågade inte personalen om någon var sjuk eller behövde hjälp.

Hon menar att en så stor aktör som SL borde ha beredskap och fungerande krishantering. När passagerarna äntligen evakuerades var det knappt att någon信息 gavs om hur de skulle ta sig tillbaka till stationen. I samband med evakueringen pratade Lindqvist med ett äldre som också berättade om sina erfarenheter. SL har meddelat att passagerare i den havererade vagnen kan ha rätt på ersättning, och en talesman, Aleksander Krajisnik, ber om att klagomål skickas in för bedömning.

Han erkänner att informationen var bristfällig och lovar att granska processen för att förbättra den framtida krishanteringen och kommunikationen. Hela händelsen har väckt frågor om SL:s beredskap och deras förskap att hantera oplanerade avbrott på ett ansvarsfullt sätt, särskilt med tanke på passagerarnas olika behov och den stress som en sådan situation genererar





