Britanniens utträde ur EU har ledt till en ekonomisk kris, politiska förändringar, och en politiskt otrygg stämning. Syftet med texten är att ge en överblick av de negativa effekterna av Brexit och att belysa den politiska instabiliteten i landet.

Man kan säga att det gick utför redan i januari 2013 då premiärministern, David Cameron, höll sitt ödesdigra tal på nyhetsbyrån Bloombergs kontor i centrala London där han efterlyste en mer flexibel brittisk relation till EU.

Premiärministern lovade att Tory-partiet vann valet i maj 2015 skulle han omförhandla landets EU-villkor och sedan låta befolkningen folkomröta om EU-medlemskapet. Men i stället röstade britterna för brexit. För Storbritannien har det betalat ett ofantligt högt pris för beslutet att lämna EU. Framför allt ekonomiskt.

Brexit har minskat landets BNP per capita med så mycket som 8 procent så här långt. Uitträdet har också satt sina tydliga politiska spår. Cameron avgick dagen efter folkomröstningen 2016, och sedan dess har landet haft ytterligare fem premiärministrar. Den femte premiärministern, Labours Keir Starmer, hade vid denna artikelns pressläggning visserligen inte avgått, men hans politiska överlevnad hängde på en skör tråd





