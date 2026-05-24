På lördagseftermiddagen spelades sista omgången i brittiska Premier League. Arsenal, som blev mästare i kavaj i onsdags, avslutade säsongen med seger: 2–1 mot Crystal Palace.

Den stora dramatiken i sista omgången gällde bottenstriden. Tottenham lyckades säkra kontraktet efter vinst med 1–0 mot Everton. Israel har genomfört attacker under lördagen mot Libanons södra delar, uppger landets hälsodepartement. Den israeliska fiendens attack mot staden Sir al-Gharbiyeh i distriktet Nabatieh resulterade i en massaker, säger hälsodepartementet i ett uttalande.

Hammarby tog först ledningen efter ett mål av Ibrahima Fofana. Men i 58:e minuten, och därefter 84:e minuten, kvitterade AIK och tog sedan över ledningen. En tvåårig pojke har försvunnit från från sitt hem i Nyåker i Nordmaling. En stor insats för att hitta pojken pågår.

Den man som misstänks för att ha skottskadat tre personer i ett villaområde i Älvsjö kommer att förhöras under dagen. Åklagare Ida Annerstedt uppger för radiokanalen att det rör sig om mellan tio och 15 nya förundersökningar, och att det kan tillkomma fler. Det var tidigare i år som en man i 60-årsåldern åtalades för bland annat grovt koppleri, efter misstankar om att han pressat sin hustru att sälja sex till ett stort antal män.

Målet har jämförts med det franska Pélicot-fallet. Sent på lördagskvällen, svensk tid, meddelade Donald Trump att ett fredsavtal med Iran var "i stort sett" färdigförhandlat. Enligt uppgifter till den amerikanska sajten Axios ska det handla om en 60 dagars förlängning av vapenvilan, och ett återöppnande av Hormuzsundet. Myndigheter i Kongo-Kinshasa uppger att dödssiffran för det pågående ebolautbrottet i landet nu stigit till 204 personer.

Enligt hälsodepartementet i landet har 204 dödsfall hittills registrerats, av totalt 867 misstänkta fall. Världshälsoorganisationens senaste siffror från fredagen visade på 177 dödsfall av 750 misstänkta fall. På lördagen varnade Afrikanska unionens hälsomyndighet för att fler länder på kontinenten riskerar att drabbas av ebolaviruset, utöver Kongo-Kinshasa och Uganda. En man sköts ihjäl av säkerhetspersonal utanför Vita huset i Washington DC under lördagskvällen.

Strax efter midnatt, svensk tid, genomfördes en nedstängning av Vita huset efter det att säkerhetspersonal hört ljud från en misstänkt skottlossning i närheten. En man uppges ha tagit fram ett vapen ur en väska och öppnat eld mot Secret service-personal stationerad vid en säkerhetskontroll i Vita husets direkta omgivning. Elden besvarades och den misstänkte gärningsmannen avled senare på sjukhus av sina skador. Även en förbipasserande person skadades vid skottväxlingen, men den inblandade Secret service-personalen uppges däremot vara oskadd.

President Donald Trump befann sig i Vita huset när skottlossningen pågick, men ska inte ha påverkats, enligt Secret services talesperson





Massive Vaccinations Insat Fails to Halt Measles Outbreak in Bangladesh
Despite a massive vaccination campaign, over 500 children have died in the ongoing measles outbreak in Bangladesh. The outbreak started on March 15 and the death toll stands at 512. Thirteen children died in the last 24 hours, according to the South Asian country's health authority on Saturday.

Pakistan's Army Chief Leaves Talks in Tehran After Working as Mediator between Iran and US
Pakistani Army Chief Asim Munir left Tehran after his successful talks with Iran's leadership, having worked as a mediator between Iran and the US. The visit was described triumphantly in the state media, with Munir praising the Iranian people and leadership for their intelligence. He is expected to now travel west, and the US State Department has expressed some positive signs in the context of his visit. The success of the talks hangs on reaching agreements on several key issues, particularly sanctions and the future of Iran's nuclear program. Meanwhile, Saudi Arabia, Qatar, and the United Arab Emirates (UAE) have appealed to the US to choose diplomacy over aggression, asking the US to consider the consequences of a new round of attacks against Iran.

