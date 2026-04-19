En ny kampanj syftar till att omdefiniera samtalet kring sex i Storbritannien, med fokus på njutning och öppenhet. Initiativet, som inkluderar en utställning av sexleksaker i Westminster, möter dock motstånd och obehag bland politiker och allmänhet.

Sommaren 2026 utropas till sexuell frihet s sommar i Storbritannien , initiativet bakom detta ambitiösa mål är kampanjen 'Yes Sex Please, We're British!'. Tanken är att flytta fokus från enbart säkerhet och risker till att istället omfamna njutning och positiv sexualitet. Kampanjen vill bredda samtalet kring sex, och täcker allt från sexualundervisning för alla åldrar, samtycke och våld till förlossning, klimakteriet och kroppsstress. Kärnan i initiativet är att uppmuntra till öppenhet och positivitet kring sexuell tillfredsställelse, något som den drivande kraften bakom kampanjen, en person som beskrivs som brittiska politikens egen Samantha Jones, menar har försummats i traditionell sexualupplysning.

Planen är att anordna en utställning av sexleksaker mitt i maktens centrum, Westminsterpalatset. Detta djärva drag har dock inte bara väckt reaktioner bland politiker utan även bland den bredare allmänheten, vilket indikerar ett nationellt utbrett obehag inför ett så öppet samtal om sex. Innan utställningen i parlamentet ska kampanjledaren resa runt i landet för att samla in information och erfarenheter, för att bättre förstå landets komplexa förhållande till sexualitet.

Oppositionen har inte varit sen med att uttrycka sitt missnöje. Kemi Badenoch, ledare för Tories, kommenterade syrligt i underhuset att 'Reklam för sexleksaker i parlamentet. Det ger uttrycket 'spela fiol medan Rom brinner' en helt ny innebörd'. Detta belyser spänningen mellan kampanjens mål och de politiska prioriteringarna, där vissa menar att fokus bör ligga på mer pressande samhällsproblem som landets ekonomi och försvar snarare än sexuella frågor.

Kampanjens namn, 'Yes Sex Please, We're British!', är en lekfull omarbetning av titeln på en klassisk brittisk fars, 'No Sex Please, We're British', som trots en ljummen mottagning hos teaterkritikerna blev en stor publiksuccé och senare även en film. Titeln fångar fortfarande en kärna av den brittiska mentaliteten – en paradoxal blandning av puritanism och sexuell fascination som har rötter i den viktorianska eran. Trots att Storbritannien idag betraktas som ett mer sexliberalt samhälle, framkallar initiativet i Westminster fortfarande en känsla av skam och obekvämhet hos många britter.

Detta står i kontrast till till exempel Sverige, där RFSU har en etablerad tradition av pedagogisk öppenhet kring sex och samlevnad, eller Frankrike, där erotik ofta diskuteras på en intellektuell och filosofisk nivå. I Storbritannien verkar det officiella sättet att närma sig ämnet sex i offentligheten fortfarande vara via humor och indirekta hänvisningar, vilket gör denna nya, direkta kampanj till en betydande utmaning mot traditionella normer och förväntningar





