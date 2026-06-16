Brittisk polis jagar 114 VM-supportrar som inte lämnat in sina pass

Brittisk polis söker 114 dömda fotbollsfans som ännu inte överlämnat sina pass inför VM i USA, Mexiko och Kanada. Totalt 2439 personer har tillträdesförbud, och drygt 2000 måste lämna in passen för att förhindra resor.

Samtidigt som fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada närmar sig, är brittisk polis i full gång med att spåra upp 114 dömda supportrar som ännu inte har överlämnat sina pass.

Totalt 2439 personer i England och Wales har idag tillträdesförbud i samband med fotbollsmatcher, en domstolsbeslutad åtgärd som även innefattar internationella turneringar. Av dessa måste drygt 2000 lämna in sina pass till polisen under juni och juli för att förhindra att de reser till mästerskapet. Men enligt polischefen Mark Roberts har en liten grupp ännu inte följt reglerna.

"Tyvärr finns det ett litet antal supportrar som ännu inte har lämnat in sina pass, och arbetet med att lokalisera och gripa dem pågår fortfarande," säger Roberts till The Times. Han varnar för att de som försöker resa ändå kommer att möta rättsväsendets fulla kraft i USA och vid hemkomst i Storbritannien. Mellan 65 000 och 80 000 engelska supportrar beräknas vara på plats för att stötta landslaget, som inleder turneringen mot Kroatien i Dallas på onsdag.

Redan under måndagen syntes många fans på flygplatsen i Dallas, redo att heja fram "Three Lions". De åtgärder som vidtas är en del av ett omfattande arbete för att förebygga ordningsstörningar under stora evenemang. Sedan tidigare har brittiska myndigheter haft framgång med att identifiera och stoppa personer med reseförbud från att lämna landet. Tekniken och samarbetet med internationella partners har förbättrats avsevärt de senaste åren, vilket gör det svårare för dömda fans att undkomma kontrollerna.

Enligt polisen är det inte bara passen som är viktiga - de övervakar också flyg- och färjeresor samt använder sig av underrättelseinformation för att förutse var potentiella problem kan uppstå. Samtidigt påminner myndigheterna om att de flesta supportrar är laglydiga och att de hårda åtgärderna är riktade mot en liten minoritet som har visat ett otillåtet beteende i samband med tidigare matcher.

Förhoppningen är att VM ska bli en fest utan allvarliga incidenter, och polisen i England samarbetar nära med sina motsvarigheter i USA, Mexiko och Kanada för att säkerställa tryggheten för alla besökare. Trots ansträngningarna finns det en oro att några få individer ändå kan ta sig till turneringen utan att ha lämnat in sina pass. Därför har polisen även avdelat resurser för att stoppa dem vid gränsen.

Om de lyckas ta sig in i USA riskerar de att gripas och dömas till fängelse eller utvisning, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för deras framtida resmöjligheter. Supportrar som har tillträdesförbud uppmanas att följa reglerna och lämna in sina pass i tid, annars väntar stränga straff. Englands premiärmatch mot Kroatien lockar förstås extra mycket uppmärksamhet, och Dallas förbereder sig för tusentals engelska fans med evenemang, pubar och säkerhetsåtgärder.

För polisen är det en balansgång mellan att välkomna de passionerade supportrarna och att skydda allmänheten från de få som kan orsaka problem. Roberts betonar att målet inte är att förstöra någons semester, utan att förhindra att fotbollshat och våldsamma sammandrabbningar förstör upplevelsen för majoriteten. Med bara dagar kvar till avspark intensifieras arbetet, och polisen hoppas att de sista passen ska lämnas in innan det är för sent.

I de fall där passen inte kommer in, kommer polisen att vidta omedelbara åtgärder för att spåra upp personerna, inklusive husrannsakningar och gripanden. Det är ett tidskrävande arbete, men enligt Roberts är det nödvändigt för att upprätthålla lagen och säkerheten under ett av världens största sportevenemang. Förhoppningen är att England ska gå långt i turneringen och att fansen ska minnas fotbollen, inte kaoset.

Med en kombination av tydliga regler, internationellt samarbete och en majoritet av laglydiga supportrar ser framtiden lovande ut - om än med en skugga av de 114 som fortfarande inte har lämnat in sina pass





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fotbolls-VM Tillträdesförbud Pass Brittisk Polis Supportrar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVT:s bevakning av fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och MexikoSVT sänder live-uppdateringar, experttankar och chatfunktioner under hela VM pågår, inklusive analyser kring Sveriges laguppställning och strategier. Deltagare kan följa matcher via Duo, SVT Play och SVT Sport samt ställa frågor till experter i realtid.

Read more »

Fotbolls-VM 2026: SVT bevakar turneringen i USA, Kanada och MexikoSVT följer fotbolls-VM 2026 som arrangeras i USA, Kanada och Mexiko från den 11 juni till den 19 juli. Läsarna kan chatta med experter i SVT-appen och följa liverapporteringen. Även diskussioner om formationsval och framtida VM-firande ingår.

Read more »

”Spikrakt nedåt” – brittisk ånger om brexitTio år har gått sedan Storbritannien bestämde sig för att vinka adjö till EU. Nu svider det – till och med där nästan alla röstade för brexit. – Vi sköt oss själva i foten, säger väljare i Wigan.

Read more »

”Spikrakt nedåt” – brittisk ånger om brexitTio år har gått sedan Storbritannien bestämde sig för att vinka adjö till EU. Nu svider det – till och med där nästan alla röstade för brexit. – Vi sköt oss själva i foten, säger väljare i Wigan.

Read more »