Brittisk politisk kris fördjupas kring Mandelsons ambassadörsutnämning

Keir Starmers utnämning av Peter Mandelson till ambassadör i Washington har utlöst en ny politisk storm i Storbritannien. Kritiken riktas nu mot processen kring utnämningen och Starmers hantering av information om Mandelsons kontroversiella förflutna.

En ny politisk storm rasar i Storbritannien , och den här gången handlar det inte bara om Peter Mandelson s kontroversiella förflutna utan om hur han överhuvudtaget kunde utses till ambassadör i Washington.

För svenska läsare som kanske inte följer brittisk politik i detalj: Keir Starmer, ledaren för Labourpartiet, utsåg den tidigare inflytelserika politikern Peter Mandelson till ambassadör med syftet att han skulle kunna påverka Donald Trump positivt. Mandelson, som redan är en omstridd figur, hamnade snabbt i blåsväder när hans nära band till den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein avslöjades.

Nu, när Mandelson redan befinner sig i en situation där hans rykte är allvarligt skadat, återuppstår kritiken, men denna gång riktas den mot processen kring hans utnämning. Frågan som nu ställs är hur Mandelson kunde få posten trots att han tidigare tvingats avgå från viktiga positioner på grund av skandaler. Det har också framkommit att den interna säkerhetsprövningen inom statsförvaltningen rekommenderade att Mandelson inte skulle utses.

Starmer har dock försökt skydda sig genom att göra utrikesdepartementets högsta tjänsteman, Olly Robbins, till syndabock. Starmer hävdar att han följt korrekta processer och att Robbins inte informerade honom om de negativa resultaten från säkerhetsprövningen, något som han menar att hela Storbritannien känt till i årtionden. Robbins försvarade sig dock genom att hävda att han också följt alla regler och att han upplevde ett tydligt tryck uppifrån att Mandelson skulle godkännas.

Både Starmer och Robbins insisterar på att de inte gjort något fel, utan bara följt instruktioner, och båda söker skydd bakom formella processer. Detta har lett till anklagelser om att Starmer först fattade ett politiskt beslut och sedan försökte hitta en procedur som skulle legitimera det. En central del av Starmers försvar är att han inte informerades om säkerhetsprövningens resultat innan han offentliggjorde Mandelsons utnämning den 20 december 2024.

Säkerhetsprövningen inleddes först tre dagar senare och slutfördes i slutet av januari. Detta väcker misstankar om att Starmer medvetet ignorerade varningar eller att han helt enkelt inte ville veta. Hela situationen förvärras av att det handlar om Peter Mandelson, en politiker som redan har ett rykte om sig att vara hänsynslös och manipulativ, känd som ”Prince of Darkness” sedan 1990-talet.

Inom Labourpartiet har detta skapat en spricka, där vänsterfalangen ser en möjlighet att återfå inflytande efter en period av dominans av högerfalangen. En erfaren Labourveteran påpekade att allmänheten inte bryr sig om processer och procedurer, utan om öppenhet och att rätt beslut fattas. Hon ifrågasatte också om Starmers teknokratiska och försiktiga image, som tidigare ansågs vara en styrka, nu har blivit en svaghet.

Hans passivitet och oförmåga att ställa viktiga frågor får honom nu att framstå som otillräcklig för att leda landet. Det finns dock en möjlighet att denna skandal kan leda till en diskussion om beslutsprocesser och personligt ansvar inför kommande val





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– siktar på värdering kring 9 miljarderHalvledarbolaget Silex, som beskriver sig som världens ledande pure-play MEMS foundry, avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm och genomföra ett publikt erbjudande av både befintliga och nyemitterade aktier.

Read more »

Här är kontroverserna kring nya Michael Jackson-filmenBiofilmen om Michael Jackson har kantats av förseningar, kritik och kontroverser. Här är allt du behöver veta om ”Michael” inför onsdagens premiär.

Read more »

– Flera gripna för hatbrott mot judiska platserBrittisk antiterrorpolis meddelar att ytterligare åtta personer gripits, misstänkta för hatbrott mot främst judiska platser i London.

Read more »

Oklarheter kring sjukdomsfall vid SSAB:s stålverksbygge i LuleåFler anställda har insjuknat vid bygget av SSAB:s nya stålverk i Luleå. NCC har anmält fallen till Arbetsmiljöverket samtidigt som orsakerna förblir okända trots mätningar.

Read more »

Sandra Stiskalo: Hånskratt när Keir Starmer försvarade sigSkrattet ville inte ta slut i underhuset på måndagen. Det blir allt svårare för Keir Starmer att hävda att han fördes bakom ljuset i fråga om Peter Mandelson.

Read more »

Spänningar stiger i Mellanöstern: Raketattacker och osäkerhet kring fredsförhandlingarIsrael anklagar Hizbollah för att bryta vapenvilan genom att avfyra raketer och drönare. Samtidigt råder osäkerhet kring Irans deltagande i fredsförhandlingar i Islamabad, med motstridiga signaler och anklagelser mellan Iran och USA. Över 3600 personer har gripits i Iran i samband med kriget.

Read more »